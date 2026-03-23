De ce Kurt Russell și Goldie Hawn nu s-au căsătorit niciodată. Formeză un cuplu de 43 de ani

Actorii Kurt Russell și Goldie Hawn formează unul dintre cele mai stabile cupluri de la Hollywood, deși nu au fost niciodată căsătoriți. Cei doi sunt împreună din 1983 și spun că au ales de la început o relație construită pe libertate, nu pe formalități, potrivit Fox News.

Kurt Russell a povestit că relația lor a început, de fapt, cu mult înainte de a deveni un cuplu. Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în 1967, pe platourile filmului The One and Only, Genuine, Original Family Band, când el avea doar 15 ani, iar Goldie Hawn era o tânără dansatoare de 21 de ani.

Ani mai târziu, drumurile lor s-au intersectat din nou în 1983, la filmările pentru Swing Shift. Amândoi trecuseră deja prin divorțuri și aveau copii din relațiile anterioare. În acel moment, au decis să nu își complice viața cu reguli formale și au stabilit simplu: „să ne distrăm cât timp ne este bine împreună”. Această decizie avea să le definească relația pentru următoarele decenii.

Deși nu s-au căsătorit niciodată, cei doi au construit o familie și au crescut împreună copiii din relațiile anterioare. Cei doi au doar un copil împreună, pe Wyatt Russell, născut în 1986. În timp, familia lor extinsă a devenit un exemplu rar de coeziune în lumea Hollywood-ului.

Astăzi, cuplul își împarte timpul între mai multe locuințe din Statele Unite, inclusiv în Los Angeles, Palm Desert, Colorado și New York. Kurt Russell a declarat că locuința sa preferată este cea din Old Snowmass, Colorado — o cabană mare din lemn, construită în stil rustic, pe care o consideră un loc de liniște și echilibru.

Goldie Hawn a explicat, într-un interviu din 2007, că lipsa căsătoriei nu a fost niciodată o problemă pentru ei. Potrivit actriței, relația lor funcționează pentru că se bazează pe respect, iubire și angajament emoțional, nu pe un act oficial. Ea a spus că nu a simțit niciodată nevoia unei ceremonii pentru a valida relația.

Actrița a mai adăugat că amândoi au independență financiară și o viață profesională stabilă, iar acest lucru le-a oferit libertatea de a-și construi relația fără presiune externă. În opinia ei, faptul că aleg să rămână împreună în fiecare zi, fără obligații legale, face legătura lor chiar mai puternică.

Copiii lui Goldie Hawn, Kate Hudson și Oliver Hudson, au crescut în preajma lui Kurt Russell, pe care îl consideră o figură paternă. Oliver Hudson a declarat în podcastul său că Russell a avut un rol esențial în formarea sa, numindu-l omul care l-a crescut și influențat decisiv în viață.

Deși actorul le-a propus la un moment dat să fie adoptați legal, cei doi copii au refuzat, explicând că nu simțeau nevoia unei formalități, având deja o relație de familie puternică.

În prezent, Oliver Hudson a spus că are o relație bună și cu tatăl său biologic, dar a recunoscut că acest proces a fost unul dificil și de durată.