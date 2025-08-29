Social Cod galben de caniculă în Republica Moldova până la sfârșitul lunii august







Republica Moldova se confruntă cu zile caniculare în ultimele zile ale lunii august. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis vineri, 29 august, o avertizare de Cod galben de caniculă, valabilă pentru perioada 29 – 31 august, pentru centrul și sudul țării. Meteorologii anunță că temperatura maximă a aerului va atinge +33°C în primele zile și poate urca până la +35°C pe 30 și 31 august, ceea ce impune măsuri sporite de protecție pentru populație.

Astăzi, în toate regiunile Republicii Moldova, vremea va fi plăcută, cu temperaturi între 27 și 29 de grade Celsius. Sunt așteptate 27°C la Briceni, Bălți, Rîbnița și Ștefan-Vodă, 28°C la Cahul și 29°C la Chișinău. Cerul va fi senin, iar condițiile meteo vor rămâne similare și mâine, oferind un climat stabil, dar fierbinte, pe tot teritoriul țării.

Medicii avertizează că cei mai expuși riscului sunt copiii și vârstnicii, a căror capacitate de adaptare la temperaturi ridicate este redusă. Copiii trebuie hidratați constant și feriți de expunerea directă la soare în orele de vârf, între 11:00 și 17:00. Părinții sunt rugați să nu-i lase niciodată singuri în mașină, chiar și pentru câteva minute, pentru a evita tragediile. Îmbrăcămintea trebuie să fie lejeră, iar starea generală de sănătate trebuie monitorizată permanent, pentru a preveni insolațiile și deshidratarea.

Specialiștii recomandă menținerea ferestrelor închise pe timpul zilei și trasea draperiilor pentru a bloca razele solare. Aerisirea se recomandă doar dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute. Ventilatoarele devin ineficiente și chiar periculoase atunci când temperatura exterioară depășește 32°C.

Este, de asemenea, indicată scoaterea din priză a aparatelor electrice neesențiale care produc căldură. Li limitarea folosirii luminii artificiale sau a aragazului, pentru a reduce sursele interne de încălzire. Consumul de lichide trebuie crescut, iar alimentele ușoare sunt recomandate pentru a preveni suprasolicitarea organismului.

Autoritățile și medicii atrag atenția că, în perioadele de caniculă, este important să se evite efortul fizic intens în orele de vârf. Să se păstreze hidratarea constantă și să se acorde atenție persoanelor în vârstă care trăiesc singure. Temperaturile extreme din ultimele zile ale lunii august impun un grad ridicat de responsabilitate din partea populației, pentru a preveni efectele negative asupra sănătății.