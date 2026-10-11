Coca-Cola pregătește lansarea în Marea Britanie a sortimentului Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla, o ediție limitată cu aromă cremoasă de vanilie, destinată sezonului sărbătorilor de iarnă din 2026. Produsul, lansat anterior în Statele Unite, începe să apară în magazinele britanice, potrivit informațiilor publicate de presa din România și comunitatea de recenzii New Foods UK.

Noua băutură combină gustul specific Coca-Cola cu note de vanilie și este disponibilă în mai multe formate de ambalare. Lansarea marchează o schimbare față de sortimentul cu scorțișoară promovat pe piața britanică în sezonul festiv precedent.

Noul sortiment se numește Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla și este prezentat ca o alternativă sezonieră pentru consumatorii care preferă băuturile fără zahăr, dar caută și arome diferite de cele ale produselor clasice.

Potrivit informațiilor publicate de RomaniaTV.net, băutura urmează să fie comercializată în sticle individuale de 500 de mililitri, recipiente de 2 litri și pachete cu opt doze. Fiind o ediție limitată, disponibilitatea sa poate varia în funcție de magazine și de stocurile existente.

Aroma de vanilie este elementul central al noii rețete. Potrivit relatărilor despre produs, profilul gustativ amintește de cream soda, un tip de băutură carbogazoasă cunoscut pentru gustul dulce și notele de vanilie.

Lansarea reprezintă o schimbare față de oferta sezonieră anterioară din Marea Britanie, când Coca-Cola Zero Sugar Cinnamon a fost una dintre variantele asociate perioadei sărbătorilor.

Pentru ediția din 2026, compania mizează pe o aromă diferită, care păstrează caracteristicile generale ale băuturii originale, dar adaugă o notă cremoasă de vanilie.

Charlotte Butt, senior brand manager, a explicat direcția aleasă pentru noul produs: „Coca-Cola și sezonul festiv au fost întotdeauna o combinație specială, iar anul acesta suntem încântați să le oferim fanilor ceva nou de care să se bucure”.

Potrivit companiei Coca-Cola Europacific Partners, responsabilă de îmbutelierea și distribuția produselor Coca-Cola în Marea Britanie, varianta Zero Sugar este comercializată în doze de 330 ml, pachete cu opt doze, sticle de 500 ml și recipiente de 2 litri. Sortimentul cu zahăr este disponibil, la rândul său, în mai multe formate, inclusiv sticle de 1,75 litri.

Produsele au ambalaje festive, cu elemente vizuale inspirate de vanilie. Compania a anunțat că sortimentul va rămâne pe piață doar o perioadă limitată, în cadrul ofertei dedicate sărbătorilor de iarnă.

Informațiile comerciale publicate de retailerul Tesco confirmă listarea variantei Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla în pachete de opt doze și în sticle de 2 litri. Prezența în catalogul retailerului indică disponibilitatea comercială a produsului, însă stocurile pot diferi de la un magazin la altul.

Lansarea din Marea Britanie vine după introducerea aromei pe piața americană, în 2025. Potrivit relatărilor despre produs, băutura a atras atenția consumatorilor interesați de sortimentele sezoniere și de combinațiile dintre cola și vanilie.

Reacțiile publicate pe rețelele sociale, citate de presa britanică și română, includ comentarii favorabile din partea unor persoane care au încercat deja varianta americană. Aceste mărturii reflectă experiențe individuale și nu reprezintă un sondaj privind preferințele tuturor consumatorilor.

Deocamdată, informațiile disponibile confirmă lansarea produsului pe piața britanică, dar nu stabilesc o dată oficială pentru comercializarea sa în România.

Prin urmare, consumatorii români interesați de noua aromă trebuie să aștepte eventuale anunțuri ale producătorului sau ale retailerilor locali.