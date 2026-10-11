Social

Coca-Cola lansează o aromă specială pentru Crăciun. Ce aduce nou ediția din 2026

Coca-Cola lansează o aromă specială pentru Crăciun. Ce aduce nou ediția din 2026Coca-Cola Creamy Vanilla / sursa foto: arhiva EvZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Coca-Cola pregătește lansarea în Marea Britanie a sortimentului Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla, o ediție limitată cu aromă cremoasă de vanilie, destinată sezonului sărbătorilor de iarnă din 2026. Produsul, lansat anterior în Statele Unite, începe să apară în magazinele britanice, potrivit informațiilor publicate de presa din România și comunitatea de recenzii New Foods UK.

Noua băutură combină gustul specific Coca-Cola cu note de vanilie și este disponibilă în mai multe formate de ambalare. Lansarea marchează o schimbare față de sortimentul cu scorțișoară promovat pe piața britanică în sezonul festiv precedent.

Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla, disponibilă în ediție limitată

Noul sortiment se numește Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla și este prezentat ca o alternativă sezonieră pentru consumatorii care preferă băuturile fără zahăr, dar caută și arome diferite de cele ale produselor clasice.

Potrivit informațiilor publicate de RomaniaTV.net, băutura urmează să fie comercializată în sticle individuale de 500 de mililitri, recipiente de 2 litri și pachete cu opt doze. Fiind o ediție limitată, disponibilitatea sa poate varia în funcție de magazine și de stocurile existente.

Creierul nu vede toți banii la fel. De ce cheltuim unele sume mai ușor
Creierul nu vede toți banii la fel. De ce cheltuim unele sume mai ușor
Cine este fiul lui Călin Georgescu. Cristela susține că o parte din bani îi aparțineau acestuia
Cine este fiul lui Călin Georgescu. Cristela susține că o parte din bani îi aparțineau acestuia

Aroma de vanilie este elementul central al noii rețete. Potrivit relatărilor despre produs, profilul gustativ amintește de cream soda, un tip de băutură carbogazoasă cunoscut pentru gustul dulce și notele de vanilie.

De la scorțișoară la vanilie, pentru sezonul festiv din 2026

Lansarea reprezintă o schimbare față de oferta sezonieră anterioară din Marea Britanie, când Coca-Cola Zero Sugar Cinnamon a fost una dintre variantele asociate perioadei sărbătorilor.

Pentru ediția din 2026, compania mizează pe o aromă diferită, care păstrează caracteristicile generale ale băuturii originale, dar adaugă o notă cremoasă de vanilie.

Charlotte Butt, senior brand manager, a explicat direcția aleasă pentru noul produs: „Coca-Cola și sezonul festiv au fost întotdeauna o combinație specială, iar anul acesta suntem încântați să le oferim fanilor ceva nou de care să se bucure”.

Ce formate sunt disponibile în magazinele britanice

Potrivit companiei Coca-Cola Europacific Partners, responsabilă de îmbutelierea și distribuția produselor Coca-Cola în Marea Britanie, varianta Zero Sugar este comercializată în doze de 330 ml, pachete cu opt doze, sticle de 500 ml și recipiente de 2 litri. Sortimentul cu zahăr este disponibil, la rândul său, în mai multe formate, inclusiv sticle de 1,75 litri.

coca cola

coca cola / sursa foto: © Borjairas | Dreamstime.com

Produsele au ambalaje festive, cu elemente vizuale inspirate de vanilie. Compania a anunțat că sortimentul va rămâne pe piață doar o perioadă limitată, în cadrul ofertei dedicate sărbătorilor de iarnă.

Informațiile comerciale publicate de retailerul Tesco confirmă listarea variantei Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla în pachete de opt doze și în sticle de 2 litri. Prezența în catalogul retailerului indică disponibilitatea comercială a produsului, însă stocurile pot diferi de la un magazin la altul.

Ce se știe despre reacția consumatorilor

Lansarea din Marea Britanie vine după introducerea aromei pe piața americană, în 2025. Potrivit relatărilor despre produs, băutura a atras atenția consumatorilor interesați de sortimentele sezoniere și de combinațiile dintre cola și vanilie.

Reacțiile publicate pe rețelele sociale, citate de presa britanică și română, includ comentarii favorabile din partea unor persoane care au încercat deja varianta americană. Aceste mărturii reflectă experiențe individuale și nu reprezintă un sondaj privind preferințele tuturor consumatorilor.

Când ajunge Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla în România

Deocamdată, informațiile disponibile confirmă lansarea produsului pe piața britanică, dar nu stabilesc o dată oficială pentru comercializarea sa în România.

Prin urmare, consumatorii români interesați de noua aromă trebuie să aștepte eventuale anunțuri ale producătorului sau ale retailerilor locali.

Stiri calde

19:14 - Coca-Cola lansează o aromă specială pentru Crăciun. Ce aduce nou ediția din 2026

19:04 - Max Verstappen câștigă Marele Premiu din Singapore. A doua victorie consecutivă pentru pilotul Red Bull

18:53 - Flamingo, observați din nou la Techirghiol. Ar putea cuibări în România

18:41 - Zelenski vrea armistițiu 60 de zile pentru alegeri și oprirea atacurilor pe rafinăriie rusești

18:29 - Un transplant experimental oferă o nouă speranță. Miza este recuperarea fertilității după cancer

18:22 - Accident cu victime la ieșirea spre DN1. Trafic blocat în zona Băneasa

HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

Proiecte speciale