Odată cu scăderea temperaturilor, caloriferele funcționează tot mai des, iar aerul din locuințe poate deveni mai uscat. Aceste schimbări pot afecta florile de apartament, ale căror frunze se pot îngălbeni, usca la vârfuri sau chiar cădea.

Pentru a menține plantele sănătoase pe timpul iernii, este important să le alegi locul potrivit, să adaptezi udarea și să eviți expunerea directă la sursele de căldură, potrivit The Guardian.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este amplasarea florilor chiar deasupra caloriferului sau foarte aproape de acesta. Căldura directă poate usca rapid substratul și poate afecta frunzele, mai ales în cazul plantelor tropicale care preferă un mediu cu umiditate mai ridicată.

Dacă ai ghivece pe pervaz, verifică distanța față de sursa de căldură. Atunci când aerul cald ajunge direct la plante, mutarea lor pe o măsuță sau pe un suport aflat la distanță poate ajuta la reducerea stresului termic.

Totodată, evită să așezi plantele în locuri în care temperatura variază brusc, cum ar fi lângă ușile care se deschid frecvent spre exterior.

Aerul uscat din locuință poate favoriza uscarea vârfurilor frunzelor, în special la ferigi, calathea și alte plante care preferă o umiditate mai ridicată.

Un higrometru te poate ajuta să verifici umiditatea din cameră. Dacă aerul este prea uscat, poți folosi un umidificator, respectând instrucțiunile de utilizare și curățare ale aparatului.

O altă variantă este gruparea mai multor plante, fără a le înghesui, astfel încât să beneficieze de un microclimat ușor mai umed. Totuși, este important să existe suficient spațiu pentru circulația aerului, pentru a limita riscul apariției bolilor fungice.

Când caloriferul funcționează zilnic, pământul din ghivece se poate usca mai repede. Acest lucru nu înseamnă însă că toate plantele trebuie udate mai des.

Înainte de fiecare udare, verifică umiditatea substratului cu degetul. Unele plante au nevoie ca stratul superior al pământului să se usuce între udări, în timp ce altele preferă un substrat ușor umed.

Excesul de apă poate fi la fel de dăunător ca lipsa acesteia. Dacă rădăcinile rămân permanent în apă, pot apărea probleme precum putrezirea lor. Din acest motiv, golește farfuria ghiveciului după udare și asigură-te că recipientul are găuri de drenaj.

Zilele mai scurte reduc cantitatea de lumină naturală disponibilă pentru plantele de apartament. Din acest motiv, unele ghivece pot avea nevoie să fie mutate mai aproape de o fereastră luminoasă.

Totuși, evită contactul frunzelor cu geamul foarte rece și protejează plantele de curenții de aer atunci când aerisești camera. Schimbările bruște de temperatură pot afecta speciile sensibile.

Înainte de a muta o plantă într-un loc nou, ține cont de cerințele sale de lumină. Plantele care preferă lumina indirectă puternică pot avea nevoie de alte condiții decât cele care tolerează umbra.

Multe plante de apartament își încetinesc creșterea în timpul iernii, când lumina naturală este mai redusă. În această perioadă, necesarul de nutrienți poate scădea.

Fertilizarea trebuie adaptată speciei și ritmului de creștere. Dacă planta nu mai produce frunze noi, nu este indicat să mărești cantitatea de îngrășământ pentru a compensa lipsa luminii sau aerul uscat.

Respectarea instrucțiunilor de pe produs și evitarea dozelor excesive pot contribui la menținerea sănătății plantelor.

Frunzele cu vârfuri maronii, marginile uscate, îngălbenirea sau căderea frunzelor pot indica faptul că planta nu beneficiază de condițiile potrivite. Aceste semne pot avea însă și alte cauze, precum udarea necorespunzătoare, lumina insuficientă sau problemele rădăcinilor.

Verifică poziția ghiveciului, umiditatea pământului și starea frunzelor înainte de a schimba rutina de îngrijire. În multe situații, îndepărtarea plantei de sursa directă de căldură și ajustarea udării, în funcție de necesități, sunt primele măsuri utile.