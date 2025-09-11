Social

CNAS nu decontează decât o parte din costurile operațiilor

CNAS nu decontează decât o parte din costurile operațiilor
Din cuprinsul articolului

CNAS acoperă doar o fracțiune din costurile reale ale intervențiilor medicale din România, acuză medicul Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB).

Acesta a declarat, pentru Doctorul zilei, că diferențele între sumele reale și cele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pot ajunge la zeci de mii de lei pentru o singură operație, punând presiune financiară uriașă pe unitățile medicale.

CNAS și impactul asupra finanțării spitalelor

Managerul SUUB, Cătălin Cîrstoiu, a oferit cifre exacte privind principalele intervenții, subliniind importanța unei reforme financiare care să reflecte costurile reale ale tratamentelor complexe.

Potrivit declarațiilor managerului Cătălin Cîrstoiu, CNAS decontează doar o parte din cheltuielile efective suportate de spitale. Diferențele rămase sunt acoperite din bugetele proprii ale unităților medicale sau prin alte surse.

Cum funcționează sistemul CNAS

Sistemul CNAS funcționează pe baza unor tarife standard, calculate pe pachete de servicii medicale, dar acestea nu reflectă costurile efective ale tratamentelor complexe.

Copil în spital

Copil în spital. Sursa foto: dreamstime.com

De exemplu, o operație de by-pass coronarian costă în realitate 45.000 lei, însă CNAS decontează doar 12.157 lei, lăsând spitalul să acopere o diferență de 32.842 lei. În cazul înlocuirii valvulare, CNAS acoperă 22.273 lei dintr-un total de 35.000 lei, iar pentru cezariană doar 5.625 lei din 7.400 lei.

Diferențe majore furnizate de SUUB

Cifrele exacte furnizate de SUUB arată clar diferențele majore: tratamentele oncologice cu citostatice costă 1.000 lei, CNAS decontând doar 324 lei.  O ședință de hemodializă costă 1.500 lei, CNAS suportând 708 lei, iar intervențiile post-AVC implică 17.000 lei, din care CNAS acoperă 7.591 lei.

În unele cazuri, spitalul suportă peste 70% din costul real al intervențiilor. By-passul coronarian, de exemplu, este un caz extrem, unde diferența între costul real și decontul CNAS ajunge la 32.842 lei. Înlocuirea valvulară și operațiile cezariene au diferențe mai mici, dar tot semnificative: 12.726 lei, respectiv 1.774 lei.

Hemodializa și tratamentele oncologice cu citostatice prezintă diferențe de 792 lei și 676 lei per caz, iar intervențiile post-AVC implică un efort financiar suplimentar de 9.408 lei pentru spitale, potrivit Doctorul Zilei.

Proiecte speciale