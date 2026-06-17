Portugalia a început cu un pas greșit parcursul la Cupa Mondială, remizând, scor 1-1, cu reprezentativa statului Congo, într-un meci disputat pe NRG Stadium din Houston, Statele Unite. Lusitanii au intrat excelent în partidă și au deschis scorul încă din minutul 6, prin mijlocașul Joao Neves, jucător legitimat la PSG. Avantajul portughezilor nu a rezistat însă până la pauză.

Reprezentativa africană, revenită la un turneu final mondial după o absență de peste cinci decenii, a găsit resursele pentru a restabili egalitatea în timpul suplimentar al primei reprize.

Autorul golului a fost Yoane Wissa, atacantul formației Newcastle, care a intrat astfel în istoria fotbalului congolez, marcând primul gol al țării sale la o Cupă Mondială.

În partea secundă, Portugalia a încercat să forțeze victoria, însă defensiva africană a rezistat, iar tabela a rămas neschimbată până la fluierul final.

Rezultatul complică situația din Grupa K, din care mai fac parte Columbia și Uzbekistan. Cele două selecționate urmează să se întâlnească pe Estadio Banorte din Mexico City, într-o partidă care va încheia prima etapă a fazei grupelor.

La actuala ediție a Cupei Mondiale, primele două clasate din fiecare dintre cele 12 grupe avansează în fazele eliminatorii, alături de cele mai bune opt echipe care vor încheia competiția pe locul al treilea.

Portugalia: Diogo Costa – João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 72), João Neves, Vitinha (Gonçalo Ramos 83), Bernardo Silva (Francisco Conceição 46), Bruno Fernandes, Pedro Neto (Rafael Leão 72), Cristiano Ronaldo.

Selecționer: Roberto Martínez.

RD Congo: Dimitry Mpasi-Nzau – Aaron Wan-Bissaka (Pierre Kalulu 85), Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Morgan Poaty Kapuadi, Arthur Masuaku (Joris Kayembe 75), Noah Sadiki (Edo Kayembe 57), Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe (Charles Pickel 75), Cédric Bakambu (Simon Banza 85), Yoane Wissa.

Selecționer: Sébastien Desabre.

Avertismente: Bernardo Silva (13), Nélson Semedo (88), Tomás Araújo (90+2) pentru Portugalia, respectiv Chancel Mbemba (32) pentru RD Congo.

Partida a fost arbitrată de Abdulrahman Al-Jassim.