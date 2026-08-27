Club One, acolo unde gastronomia devine spectacol

O seară la Club One se construiește din muzică, atmosferă și gust. Gastronomia completează spectacolul prin preparate atent gândite, prezentări care atrag privirea și meniuri adaptate fiecărui eveniment. În spatele lor se află chef Florin Voicu și o echipă pentru care ceea ce ajunge pe masă trebuie să fie la înălțimea serii.

La un eveniment, invitații își amintesc atmosfera, muzica, oamenii, dar aproape întotdeauna vorbesc și despre mâncare. La Club One, meniul nu este tratat ca o simplă etapă înainte de petrecere, ci ca parte din întreaga seară.

Bucătăria este coordonată de chef Florin Voicu, iar meniurile sunt stabilite în funcție de tipul evenimentului și de numărul de invitați. O petrecere corporate, o aniversare sau un eveniment de amploare au ritmuri diferite, iar preparatele și modul de servire trebuie să țină cont de acestea.

Provocarea devine cu atât mai mare atunci când sunt serviți sute de oameni. Nu este suficient ca un preparat să fie gustos. Fiecare porție trebuie să păstreze aceeași calitate și prezentare și să ajungă la masă la momentul potrivit.

Înainte de gust vine imaginea. La evenimente, preparatele sunt privite, fotografiate și distribuite, iar prezentarea a devenit aproape la fel de importantă ca ingredientele folosite.

La Club One, chef Florin Voicu și echipa sa acordă atenție atât gustului, cât și felului în care preparatele sunt prezentate. Culorile, texturile și platingul sunt gândite pentru ca farfuria să se integreze firesc într-un eveniment în care decorul și atmosfera contează.

În spatele rezultatului există însă o logistică pe care invitații nu o văd. La un eveniment mare, pregătirea și servirea a sute de porții presupun coordonare și un ritm precis în bucătărie. Primele și ultimele farfurii trebuie să ofere aceeași experiență.

Meniul se adaptează și programului. La un eveniment corporate poate exista o primă parte dedicată cinei și socializării, urmată de entertainment și dans. La o petrecere privată, ritmul poate fi cu totul diferit.

Club One aduce aceste momente în același spațiu, iar gastronomia face legătura dintre începutul serii și petrecerea care urmează.

Muzica și luminile pot fi cele care dau energia unei seri, însă gustul are propriul mod de a rămâne în memoria invitaților. Iar acesta este rolul pe care chef Florin Voicu și echipa sa îl dau gastronomiei la Club One: nu un simplu meniu servit la un eveniment, ci o parte din ceea ce oamenii își vor aminti după ce petrecerea s-a încheiat.