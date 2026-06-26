Politica

Claudiu Târziu solicită garanții pentru păstrarea numerarului în contextul introducerii euro digital

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Claudiu Târziu solicită garanții pentru păstrarea numerarului în contextul introducerii euro digital
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Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR din Parlamentul European, atrage atenția asupra implicațiilor pe care introducerea euro digital le poate avea asupra libertății economice, vieții private și incluziunii financiare a cetățenilor europeni.

Riscurile asociate unei digitalizări excesive

Potrivit acestuia, proiectul privind moneda digitală europeană a depășit faza dezbaterilor preliminare, fiind deja votat în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON) a Parlamentului European. În acest context, Claudiu Târziu reamintește că încă din noiembrie 2025 a semnalat riscurile asociate unei digitalizări excesive a sistemelor de plată și a depus o propunere de rezoluție menită să protejeze dreptul cetățenilor de a utiliza numerarul.

Europarlamentarul român susține că discuția despre euro digital nu este exclusiv una tehnologică, ci privește în mod direct viața de zi cu zi a cetățenilor.

Acesta ridică întrebări legate de accesul la servicii financiare pentru persoanele vârstnice, locuitorii din mediul rural și cetățenii care nu utilizează dispozitive inteligente sau aplicații bancare și care nu beneficiază permanent de conexiuni stabile la internet.

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Claudiu Târziu: Orice proces de introducere a euro digital trebuie să fie însoțit de garanții privind menținerea numerarului

În opinia sa, dependența exclusivă de mijloacele digitale de plată poate genera vulnerabilități suplimentare în situații de criză, precum pene de curent, atacuri cibernetice sau blocaje ale infrastructurilor digitale. În astfel de circumstanțe, numerarul rămâne singurul instrument de plată care funcționează independent de rețelele electronice și de infrastructura digitală.

Claudiu Târziu consideră că orice proces de introducere a euro digital trebuie să fie însoțit de garanții clare și permanente privind menținerea numerarului și protejarea dreptului cetățenilor de a-l utiliza. Potrivit acestuia, progresul tehnologic este benefic atunci când servește intereselor oamenilor, fără a le limita libertățile sau a-i transforma în dependenți de sisteme asupra cărora nu au control direct.

În acest sens, europarlamentarul afirmă că, deși soluțiile digitale pot aduce eficiență și rapiditate în efectuarea plăților, numerarul continuă să ofere un nivel esențial de libertate, siguranță și accesibilitate pentru toate categoriile de cetățeni.

Articol finanțat de Grupul ECR

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