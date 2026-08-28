Republica Moldova. Ex-ministrul român al Economiei, Claudiu Năsui, a început vineri, 28 august, activitatea de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării la Chişinău.

După depunerea jurământului alături de predecesorul său Eugen Osmochescu, care a fost transferat la şefia Ministerului Agriculturii, Năsui a făcut primele declaraţii despre planurile sale în calitate de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării.

„Sunt deosebit de onorat să fac parte din acest Guvern, să fac parte din povestea de succes a Republicii Moldova”, a declarat Năsui după depunerea jurământului.

Claudiu Năsui a mai comunicat că între el şi premierul Vasile Tofan există o „potrivire bună” privind planurile pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Integrarea europeană și conectarea economiei Republicii Moldova la fluxurile economice internaționale sunt principalele priorități anunțate de Claudiu Năsui la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Totodată, Năsui şi-a propus să transforme Republica Moldova în „cea mai deschisă ţară pentru antreprenoriat”.

Năsui a promis că în mandatul său va pune un accent aparte pe dezvoltarea antreprenoriatului, cre este „motorul oricărei economii sănătoase” și „unica cale către prosperitate”.

Claudiu Năsui a mai declarat că îşi propune să implementeze reforme dificile, care să redreseze economia moldovenească.

„Este o economie care se dezvoltă și care poate face mult mai mult dacă faci anumite reforme. Câteodată sunt grele pe termen scurt, dar te fac mai bine pe termen lung. E ca o persoană bolnavă care trebuie să ia un medicament: poate e puțin amărui, dar te face bine. Și exact asta va face Guvernul Tofan”, a menționat Năsui.

În declaraţiile făcute după depunerea jurământului, Claudiu Năsui a avut o replică şi pentru valul de critici asupra desemnării sale pe motiv că „provine dintr-o altă ţară”.

Năsui a spus că nu contează țara din care provine ministrul. „Câteodată, boala este comună și unele probleme comune au și soluții comune”, a declarat Claudiu Năsui, referindu-se la experienţa din România.