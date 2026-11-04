Claudiu Manda a contestat afirmațiile făcute de Alice Weidel și a susținut că acestea îi afectează pe românii care muncesc și trăiesc legal în Germania, după ce lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, i-a acuzat pe români că profită de sistemul de asistență socială. Social-democratul i-a cerut politicienei germane să își retragă afirmațiile și să prezinte scuze comunității românești.

„Când lidera AfD, Alice Weidel, îi acuză pe românii din Germania că «jefuiesc» sistemul social, îi jignește pe toți cei care și-au construit o viață prin muncă cinstită”, a scris secretarul general al PSD.

Social-democratul a susținut că declarațiile lui Alice Weidel nu pot fi justificate prin interesele politice ale formațiunii pe care aceasta o conduce. Potrivit acestuia, „niciun interes politic nu justifică o asemenea nedreptate”.

Claudiu Manda i-a solicitat liderei AfD să renunțe la acuzațiile aduse comunității românești și să își ceară scuze.

„Alice Weidel trebuie să-și retragă afirmațiile și să le ceară scuze românilor din Germania”, a scris Manda.

În mesajul publicat, Claudiu Manda a făcut referire și la românii care au emigrat pentru a-și construi o viață în alte țări. Social-democratul a afirmat că mulți dintre aceștia au fost nevoiți să se adapteze unor comunități noi și să trăiască departe de familiile lor.

El a scris că „în toate colțurile lumii sunt români care, prin muncă și seriozitate, au reușit să-și facă un rost și să câștige respectul comunităților în care trăiesc. Au luat-o de la capăt, au învățat o limbă nouă și au făcut sacrificiul de a trăi ani departe de cei dragi, în speranța că le vor putea oferi o viață mai bună”.

În continuarea mesajului, Manda a enumerat profesiile în care activează românii din străinătate.

„Sunt medici, profesori, ingineri, constructori, antreprenori, oameni care contribuie, prin ceea ce fac în fiecare zi, la dezvoltarea țărilor în care muncesc”, a afirmat acesta.

Secretarul general al PSD a susținut că cetățenii români care lucrează în afara țării trebuie să beneficieze atât de respectul comunităților în care trăiesc, cât și de susținerea autorităților române. În opinia sa, românii din diaspora „merită respect în țările în care muncesc și sprijin din partea țării lor”.

„Au dreptul să știe că România îi apără atunci când sunt nedreptățiți, oriunde s-ar afla”, a conchis Claudiu Manda.

Declarațiile lui Alice Weidel au fost criticate miercuri și de deputatul PSD Mihai Fifor.

Acesta a calificat afirmațiile politicienei germane drept „profund ofensatoare și inacceptabile” și a invocat date privind numărul românilor care beneficiază de asistență socială în Germania.

Potrivit parlamentarului, procentul cetățenilor români din Germania care primesc ajutor social de bază este mai mic de 9%.

„Statisticile oficiale germane arată că mai puțin de 9% dintre românii stabiliți acolo beneficiază de ajutorul social de bază. Acestea sunt cifrele care trebuie puse în fața propagandei, nu prejudecățile și insinuările. Dar dincolo de cifre, problema este mult mai gravă”, a afirmat deputatul PSD.