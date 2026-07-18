Spectrul colapsului economic de tip Grecia din anul 2010 planează tot mai amenințător deasupra României, într-un moment în care clasa politică pare complet decuplată de poporul român.

Într-o analiză dură la podcastul „Contrapunct”, jurnalistul EVZ Dan Andronic și omul de afaceri Mohammad Murad au disecat criza profundă în care se află țara, acuzând o lipsă cronică de viziune din partea guvernanților.

Plecând de la comparația cu Grecia, care a evitat prăbușirea doar datorită unei infuzii de 320 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, Dan Andronic a subliniat inconștiența actualei guvernări, care se comportă „ca și cum România ar fi prosperă, firmele nu s-ar închide, iar consumul n-ar fi scăzut de 10 luni încoace”.

Mohammad Murad a completat, spunând că situația este foarte grea pentru cei care încearcă să supraviețuiască în afaceri. A trebuit să dea afară peste 250 de oameni, cam 10 la sută din personal. În acest context, a făcut o evaluare tăioasă a lui Ilie Bolojan, recunoscându-i meritele administrative, dar criticându-l sever pentru lipsa de viziune economică.

Murad recunoaște că l-a lăudat constant în trecut pe Bolojan, considerându-l „unul dintre cei mai buni oameni pe toată administrația locală”. Trecând de la nivel local la viziunea macroeconomică, antreprenorul se declară „șocat” de faptul că Bolojan „nu înțelege nimic din ce înseamnă economia”.

Mai mult, Murad afirmă tranșant: „Niciodată nu pot să îmi asum să spun că Bolojan are vreo legătură cu capitalismul”.

În momentul în care discută despre controalele abuzive care sufocă mediul de afaceri de pe litoral, Murad sugerează o legătură cu tabăra politică a acestuia, menționând că de când vorbește, „în special de Bolojan, cam sunt vizitat mai des cu controale”.

Pe scurt, Murad îl califică pe Bolojan drept un primar capabil, dar un om politic total nepregătit atunci când vine vorba de înțelegerea mediului de afaceri privat și a mecanismelor economice reale, tratând economia cu mentalitatea unuia de la ghișeul primăriei.

În fața acestei realități, Mohammad Murad, din postura sa dublă de mare investitor în HoReCa și deputat AUR, a lansat un atac direct la adresa întregii clase politice, populată în proporție covârșitoare de foști primari obișnuiți cu împărțirea resurselor, nu cu generarea lor.

„Eu nu cred că guvernul va rezolva problema. Trebuie să recunoască în fața întregii națiuni că am ajuns la un eșec total. Nu avem, la momentul de față, un stat, o clasă politică sau oameni capabili, care să înțeleagă poporul. Ei vorbesc numai de Paris și Bruxelles, dar nimic despre satele din România.”

Întrebat direct de către Dan Andronic cum se poate concilia suveranismul cu deciziile politice care împing România și mai mult în plasa Bruxelles-ului din cauza dobânzilor de împrumut uriașe, Murad a concluzionat tăios, arătând că trădarea poporului vine din prioritizarea intereselor de grup: „Între România și un partid, cred că e mult mai ușor să trădezi un partid decât să trădezi o țară. Partidul este doar un mijloc.”