Cine poate ieși mai devreme la pensie. Categoriile de angajați vizate de lege

Persoanele care au lucrat în anumite condiții sau au realizat un stagiu de cotizare peste limita stabilită de lege pot ieși mai devreme la pensie, fără diminuarea cuantumului acesteia. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește categoriile de beneficiari, condițiile care trebuie îndeplinite și diferențele dintre reducerea vârstei standard și pensia anticipată.

Legislația privind sistemul public de pensii prevede mai multe situații în care persoanele asigurate pot ieși din activitate înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără ca valoarea pensiei să fie diminuată.

Acest drept este acordat persoanelor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani. De asemenea, reducerea vârstei standard se aplică și celor care au desfășurat activități încadrate în condiții deosebite sau speciale de muncă.

Condițiile nu sunt însă identice pentru toate categoriile profesionale. Acestea diferă în funcție de activitatea desfășurată și de prevederile legale aplicabile fiecărui domeniu.

În numeroase situații este necesară realizarea stagiului complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. Există însă și categorii de salariați pentru care legislația stabilește reguli speciale privind atât stagiul de cotizare, cât și perioada minimă desfășurată în activitatea respectivă. Totodată, actele normative prevăd reduceri ale vârstei standard de pensionare și pentru alte categorii de persoane, în situațiile reglementate expres de lege.

Reducerea vârstei standard de pensionare nu trebuie confundată cupensia anticipată, deoarece cele două drepturi sunt reglementate separat.

Pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare de persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege sau l-au depășit cu până la cinci ani.

În această situație, cuantumul pensiei este diminuat în funcție de numărul lunilor cu care pensionarea este solicitată înainte de termen și de perioada de cotizare realizată peste stagiul complet.

Legea stabilește, totodată, că reducerea aplicată în cazul pensiei anticipate nu poate fi cumulată cu alte reduceri ale vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii.

Una dintre cele mai întâlnite situații în care salariații pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare este reprezentată de activitatea desfășurată în condiții deosebite sau speciale. Aceste locuri de muncă sunt încadrate astfel deoarece presupun expunerea la factori de risc care pot afecta sănătatea sau capacitatea de muncă pe termen lung. Printre aceștia se numără noxele, radiațiile, temperaturile extreme, vibrațiile, presiunea ridicată ori efortul fizic intens.

Cine poate ieși mai devreme la pensie. Reducerea vârstei standard este acordată în funcție de perioada lucrată în astfel de condiții și de categoria în care este încadrată activitatea. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), numărul anilor cu care poate fi redusă vârsta standard diferă în funcție de categoria profesională și de perioada lucrată în condiții speciale.

Pentru anumite categorii de salariați, precum personalul navigant din aviația civilă, angajații din industria de armament, construcții navale și construcții de mașini, exploatarea minereurilor, exploatările forestiere sau personalul care desfășoară activități privind siguranța circulației feroviare, legea permite reducerea cu până la 11 ani a vârstei standard de pensionare, dacă a fost realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani în aceste activități.

În această situație, reducerea nu este condiționată de realizarea stagiului complet de cotizare contributiv și nu poate fi cumulată cu alte reduceri prevăzute de lege. CNPP arată însă că această regulă nu se aplică tuturor persoanelor care au lucrat în condiții speciale. Dacă perioada desfășurată în aceste activități este mai mică de 25 de ani, reducerea vârstei standard de pensionare se acordă proporțional cu numărul anilor efectiv lucrați, conform Legii nr. 360/2023. În aceste cazuri, beneficiul este acordat numai dacă este realizat stagiul complet de cotizare contributiv.

Cine poate ieși mai devreme la pensie. Condițiile prevăzute de lege nu sunt aceleași pentru toate profesiile. În funcție de activitatea desfășurată, sunt stabilite stagii minime de cotizare sau perioade minime lucrate în condiții speciale, iar reducerea vârstei standard de pensionare diferă de la o categorie profesională la alta.

Printre beneficiarii reducerii vârstei standard de pensionare se numără persoanele care au lucrat în unități miniere și și-au desfășurat activitatea în subteran cel puțin jumătate din timpul normal de lucru.

În aceeași categorie sunt incluși și mecanicii de locomotivă și de ramă electrică de metrou, mecanicii ajutori și mecanicii instructori care își desfășoară activitatea în subteran.

Legea încadrează în condiții speciale activitățile de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare desfășurate în zone cu expunere la radiații.

Tot aici sunt incluse activitățile desfășurate în centrale nuclearoelectrice, unități de cercetare din domeniul nuclear, fabrici de combustibil nuclear, instalații radiologice, precum și în centre pentru tratarea sau depozitarea deșeurilor radioactive.

Reducerea vârstei standard de pensionare este prevăzută și pentru personalul navigant din aviația civilă.

Din această categorie fac parte piloții de avioane și elicoptere, membrii echipajelor de recepție în zbor, personalul de încercare și control în zbor, instructorii din școli și aerocluburi, tehnicienii care efectuează recepția aeronavelor, parașutiștii și însoțitorii de bord.

Sunt încadrate în condiții speciale activitățile care presupun fabricarea, manipularea, transportul sau distrugerea explozivilor, pulberilor, munițiilor și produselor pirotehnice.

În aceeași categorie sunt incluse și operațiunile care presupun manipularea substanțelor toxice, a produselor chimice și petrochimice, precum și a cărbunelui și minereurilor în porturi.

Persoanele care desfășoară activități ca scafandri sau chesonieri beneficiază, de asemenea, de încadrarea în condiții speciale.

Același regim se aplică și personalului care își desfășoară activitatea pe platformele marine.

Reducerea vârstei standard de pensionare este prevăzută și pentru persoanele care au lucrat în exploatări forestiere.

Legea include în această categorie fasonatorii, corhănitorii, funiculariștii, tractoriștii, conducătorii de tractoare articulate forestiere și sortatorii, în condițiile prevăzute de actele normative.

Activitățile încadrate în condiții speciale includ alimentarea manuală a cuptoarelor pentru topirea sticlei, exploatarea acestora, precum și fabricarea fibrelor minerale artificiale și a fibrei de sticlă.

Pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare și angajații care lucrează la furnale sau în secțiile de laminare la cald.

Sunt vizate inclusiv activitățile de încărcare a furnalelor, dozarea materiilor prime, epurarea gazelor, desulfurarea fontei, granularea zgurii, precum și operațiunile de încălzire, laminare, presare, tăiere și finisare a metalelor.

Legea include în categoria activităților desfășurate în condiții speciale și munca din industria de armament. Sunt vizate activitățile de fabricare, manipulare și transport al nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor și produselor pirotehnice, precum și fabricarea munițiilor și a componentelor acestora.

Tot în această categorie intră și operațiunile de distrugere sau delaborare a munițiilor încărcate cu substanțe explozive, desfășurate în condițiile prevăzute de lege.

Pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare și persoanele care lucrează în construcțiile navale, dacă desfășoară activități încadrate în condiții speciale.

Sunt incluse operațiunile de control nedistructiv cu radiații ionizante, izolarea cu vată minerală, galvanizarea, sablarea, zincarea, vopsitoria, sudura, montarea și demontarea schelelor, lăcătușeria, tubulatura, polizarea, precum și activitățile de mecanică și electrică de montaj.

În condiții speciale sunt încadrate și activitățile desfășurate în termocentralele pe bază de cărbune, precum și cele din unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct în procesele tehnologice.

Reducerea vârstei standard de pensionare se aplică și persoanelor care își desfășoară activitatea în turnătoriile de oțel, fontă și aliaje neferoase, în secțiile de forjă sau la turnarea cuzineților, în condițiile prevăzute de lege.

De același regim beneficiază și inginerii, subinginerii și tehnicienii care lucrează în secțiile de producție respective.

Printre beneficiari se numără și personalul implicat direct în activitățile de producție, precum și în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice extracției minereurilor, cu respectarea condițiilor stabilite de legislație.

Legea încadrează în condiții speciale și anumite activități artistice. Din această categorie fac parte balerinii și soliștii de balet, acrobații, soliștii vocali de operă și operetă, precum și instrumentiștii care interpretează la instrumente de suflat.

Totodată, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare și personalul care desfășoară activități privind siguranța circulației feroviare.