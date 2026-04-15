Cine l-a invitat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu la parastasul lui Mircea Lucescu. Nu a făcut-o familia

Sport

Comentează știrea
Valentin Ceaușescu (stânga), alături de Ioan Andone, la parastasul lui Mircea Lucescu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Parastasul lui Mircea Lucescu a adunat nume importante din fotbal și o apariție surprinzătoare, cea a lui Valentin Ceaușescu. Între timp, s-a aflat și cine l-a chemat la eveniment pe fiul fostului dictator al României.

Parastasul organizat după înmormântarea lui Mircea Lucescu a reunit nume importante din fotbalul românesc, inclusiv pe Valentin Ceaușescu

După înmormântarea lui Mircea Lucescu, care a avut loc vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, familia și apropiații au organizat parastasul la Crowne Plaza, loc cu semnificație personală pentru fostul antrenor. Acolo își celebrase și aniversarea de 80 de ani, în compania celor apropiați.

La eveniment au fost prezenți foști jucători și colaboratori care au avut legături strânse cu tehnicianul de-a lungul carierei. Printre aceștia s-au numărat Gheorghe Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Mircea Rednic și Dorin Mateuț.

Invitația adresată lui Valentin Ceaușescu nu a venit din partea familiei Lucescu

Un moment remarcat de participanți a fost apariția lui Valentin Ceaușescu, în vârstă de 78 de ani, cunoscut pentru discreția sa din ultimii ani. Prezența sa la parastas a fost considerată neașteptată, pe fondul absenței îndelungate din spațiul public.

Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii
Potrivit informațiilor publicate de Adevărul, invitația nu a fost făcută de familia lui Mircea Lucescu. Decizia i-a aparținut lui George Copos, fost conducător la Rapid și proprietar al restaurantului unde a avut loc pomenirea. Acesta a făcut și un gest personal, conducându-l ulterior pe Valentin Ceaușescu la domiciliu.

George Copos. Sursa: Arhiva EVZ

Relația dintre Mircea Lucescu și Valentin Ceaușescu s-a schimbat în timp

În perioada în care activa ca antrenor la Dinamo, Mircea Lucescu s-a aflat în opoziție cu influența lui Valentin Ceaușescu, asociat cu clubul Steaua. Rivalitatea dintre cele două tabere era bine cunoscută în fotbalul românesc al acelor ani.

În timp, relația dintre cei doi s-a detensionat. Apropierea din ultimii ani era cunoscută în cercurile apropiate, inclusiv de George Copos.

Ultima apariție publică a lui Valentin Ceaușescu înainte de acest eveniment a avut loc în noiembrie 2025, la lansarea unui film semnat de Ladislau Boloni.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:14 - Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
17:08 - Carburanții se ieftinesc accelerat. Motorina scade cu aproape un leu într-o singură zi
17:03 - Evaluarea legislației UE privind tutunul riscă să afecteze obiectivul unei Europe fără fumat până în 2040, prin nel...
16:51 - Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii
16:42 - Rusia a pierdut peste 1.000 de militari și zeci de sisteme de artilerie într-o singură zi, potrivit Kievului
16:35 - Vrăjitoarele Sandra Bullock și Nicole Kidman se întorc în „Practical Magic 2”. Când va fi lansarea

HAI România!

Liviu Mihaiu, despre războiul din Iran. Va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară
Proiecte speciale