Cine l-a invitat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu la parastasul lui Mircea Lucescu. Nu a făcut-o familia

Parastasul lui Mircea Lucescu a adunat nume importante din fotbal și o apariție surprinzătoare, cea a lui Valentin Ceaușescu. Între timp, s-a aflat și cine l-a chemat la eveniment pe fiul fostului dictator al României.

După înmormântarea lui Mircea Lucescu, care a avut loc vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, familia și apropiații au organizat parastasul la Crowne Plaza, loc cu semnificație personală pentru fostul antrenor. Acolo își celebrase și aniversarea de 80 de ani, în compania celor apropiați.

La eveniment au fost prezenți foști jucători și colaboratori care au avut legături strânse cu tehnicianul de-a lungul carierei. Printre aceștia s-au numărat Gheorghe Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, Mircea Rednic și Dorin Mateuț.

Un moment remarcat de participanți a fost apariția lui Valentin Ceaușescu, în vârstă de 78 de ani, cunoscut pentru discreția sa din ultimii ani. Prezența sa la parastas a fost considerată neașteptată, pe fondul absenței îndelungate din spațiul public.

Potrivit informațiilor publicate de Adevărul, invitația nu a fost făcută de familia lui Mircea Lucescu. Decizia i-a aparținut lui George Copos, fost conducător la Rapid și proprietar al restaurantului unde a avut loc pomenirea. Acesta a făcut și un gest personal, conducându-l ulterior pe Valentin Ceaușescu la domiciliu.

În perioada în care activa ca antrenor la Dinamo, Mircea Lucescu s-a aflat în opoziție cu influența lui Valentin Ceaușescu, asociat cu clubul Steaua. Rivalitatea dintre cele două tabere era bine cunoscută în fotbalul românesc al acelor ani.

În timp, relația dintre cei doi s-a detensionat. Apropierea din ultimii ani era cunoscută în cercurile apropiate, inclusiv de George Copos.

Ultima apariție publică a lui Valentin Ceaușescu înainte de acest eveniment a avut loc în noiembrie 2025, la lansarea unui film semnat de Ladislau Boloni.