Monden Cine este Thomas Ferfelis, ginerele lui Gică Hagi. Detalii despre nunta cu Kira







Kira Hagi, fiica legendarului Gică Hagi, se va căsători cu grecul Thomas Ferfelis la sfârșitul acestei luni. Evenimentul va avea loc aproape un an după căsătoria fratelui ei. Deși nunta ar fi trebuit să aibă loc în septembrie, data a fost schimbată, iar ceremonia religioasă va avea loc duminică, 29 iunie, la ora 14:30, în biserica Sfântul Visarion din București.

Kira Hagi și Thomas Ferfelis își vor uni destinele

Ianis Hagi și Elena Tănase și-au unit destinele în aceeași biserică. Nașii celor doi miri vor fi Loredana și Marius Szeker, iar petrecerea de va începe la ora 18:30, la Cernica Events, un local renumit situat pe malul lacului Cernica.

Thomas Ferfelis, viitorul soț al Kirei Hagi, are 29 de ani și a cunoscut-o pe fiica legendarului Gică Hagi în timpul liceului, când erau colegi la International British School of Bucharest. Viitorul ginere al lui Hagi este absolvent al University of Southampton din Marea Britanie și lucrează ca manager la Cernica Events. De altfel, întreaga afacere este administrată de părinții săi.

Momente unice în familia antrenorului

Kira a fost cerută în căsătorie vara trecută, iar pregătirile pentru marele eveniment au început la scurt timp după ce partenerul ei a făcut acest pas. Cei doi au fost văzuți pentru prima oară împreună la meciul România - Olanda. Discreți, cei doi au stat în tribună și i-au încurajat pe tricolori.

Gică Hagi și-a cunoscut viitorul ginere în urmă cu 9 luni. Întâlnirea a avut loc la petrecerea de inaugurare a hotelului de la Ovidiu. De asemenea, Kira Hagi și Thomas Ferfelis s-au afișat împreună și la Palatul Cotroceni, când celebrul antrenor a fost decorat.

Cu ce se ocupă socrii Kirei Hagi

În luna martie a acestui an, Gică Hagi a fost decorat cu cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, înmânată de președintele interimar Ilie Bolojan. La Palatul Cotroceni, alături de „Rege” au fost prezenți soția sa, Marilena, fiica Kira Hagi și logodnicul acesteia, Thomas Ferfelis.

Părinții lui Thomas Ferfelis sunt Evangelia Taka și Vasileios Ferfelis. Cei doi dețin compania Elgeka Ferfelis și restaurantul Cernica Events, unde va avea loc nunta.

Conform informațiilor disponibile pe site-ul companiei și pe termene.ro, Elgeka-Ferfelis România este una dintre cele mai mari firme de distribuție din sectorul bunurilor de larg consum din țară.

Compania are aproximativ 300 de angajați și colaborează cu peste 11.000 de magazine. Elgeka-Ferfelis distribuie o gamă largă de produse alimentare (dulciuri, cafea, brânzeturi, conserve, arome și nuci), dar și produse non-alimentare, precum cosmetice, detergenți, articole pentru îngrijirea locuinței și lubrifianți. Printre brandurile pe care le reprezintă se numără Shell, 3M, Finetti, Scotch-Brite și Energizer.

De ce s-a întors în România

Kira Hagi, în vârstă de 29 de ani, este absolventă a Facultății de Actorie din New York și a jucat în serialul „Lia – soția soțului meu”, difuzat pe Antena 1. Fiica lui Gică Hagi a fost plecată în Statele Unite pentru studii și avea planuri să își construiască o carieră peste Ocean. La un moment dat, tânăra și-a schimbat direcția profesională.

„Eu vreau să fac performanță oriunde în lume atâta timp cât practic meseria pe care mi-o doresc și o fac din suflet, și cu drag. E adevărat că am plecat în State cu gândul de a rămâne definitiv, dar acolo mi-am schimbat perspectiva. M-am întors în țară pentru că am primit un rol în România și am ținut să onorez contractul”, declara ea în 2024.

Prima piesă de teatru în care a jucat Kira Hagi, încă din copilărie, a fost „Fetița cu chibrituri”. Din 2014, odată cu apariția filmului „București, te iubesc”, fiica fostului antrenor de la Farul a avut roluri și în alte producții cinematografice, printre care „Între Chin și Amin”, „În Carte”, „Fata visează”, „Fragil” și „Jane simplă și jocul întâlnirilor”. În 2021, a jucat și în serialul pentru copii „Waffles + Mochi”. Pe lângă actorie, Kira este și pictoriță.