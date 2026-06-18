Politica

Cine este noul prefect de Timiș. Are 35 de ani este avocat și a lucrat în Germania

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Cine este noul prefect de Timiș. Are 35 de ani este avocat și a lucrat în Germania Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Guvernul a aprobat, joi, numirea avocatului Paul Finta în funcția de prefect al județului Timiș, post rămas vacant după demisia Elenei Micicoi (USR), care a fost vizată de o anchetă a Parchetului European. Funcția de prefect al județului Timiș devenise vacantă după ce Elena Micicoi și-a înaintat demisia.

Aceasta a explicat public că decizia îi aparține în totalitate și că nu dorește ca situația juridică în care este implicată să afecteze instituția pe care o conducea.

„Mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Decizia îmi aparține mie și doar mie. Instituția Prefectului reprezintă guvernul român în teritoriu, nu o persoană”, a transmis Micicoi într-un mesaj public.

Cine este Paul Finta

Noul prefect al județului Timiș are 35 de ani și este avocat, membru al Baroului Timiș, dar și al Baroului Stuttgart din Germania.

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Acesta a absolvit în 2016 Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și, anterior, în 2014, Facultatea de Construcții a Universității Politehnica din Timișoara, specializarea Inginerie civilă. De asemenea, deține studii de master în ambele domenii.

Din 2018, Paul Finta activează ca avocat în Baroul Timiș. Înainte de a intra în profesia juridică, a lucrat în Germania, ca manager de proiect în domeniul infrastructurii feroviare, la compania DB Netz AG din Karlsruhe.

Din 2022, acesta este membru în Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara (STPT).

Paul Finta, Timiș

Sursa foto: Facebook/Paul Finta

Cum a rămas USR fără prefect

Demisia Elenei Micicoi a venit în contextul unor anchete derulate de Parchetul European, coordonat de Laura Codruța Kovesi.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, procurorii investighează un dosar privind posibile fraude cu fonduri europene, cu un prejudiciu estimat la câteva sute de mii de euro.

În acest dosar au fost efectuate mai multe percheziții în județul Timiș, inclusiv la domiciliul fostului prefect și la sediul unei firme pe care aceasta ar fi condus-o înainte de a ocupa funcția publică.

Ancheta vizează suspiciuni de constituire de grup infracțional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene, potrivit presei locale.

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