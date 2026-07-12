Cine apare pe lista lui Mojtaba Khamenei, după ce a promis răzbunarea pentru tatăl său

Un cotidian din Iran a publicat, sâmbătă seara, un infografic în care apar fotografiile mai multor lideri politici occidentali, la scurt timp după ce liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că „răzbunarea” pentru moartea tatălui său este „inevitabilă”. Printre persoanele prezentate se numără Donald Trump, Benjamin Netanyahu și Emmanuel Macron, relatează AFP.

Cotidianul iranian „Hamshahri”, cunoscut pentru pozițiile sale ultraconservatoare și publicat de municipalitatea din Teheran, a publicat un infografic care prezintă mai multe personalități politice despre care sugerează că ar fi vizate de mesajul transmis de Mojtaba Khamenei după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Potrivit sursei citate, materialul a fost publicat online sâmbătă seara, însă nu a apărut și în ediția tipărită de duminică.

Anterior, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat într-un mesaj scris că „răzbunarea” este „inevitabilă”, după înmormântarea tatălui său, ucis într-un atac israeliano-american pe 28 februarie, în prima zi a războiului.

„Această răzbunare este voinţa naţiunii noastre şi trebuie să se împlinească, inevitabil. Aceşti criminali, ale căror nume figurează pe o listă, îşi vor lua în mormânt dorinţa de a muri liniştiţi în patul lor”, a afirmat, într-un text care i se atribuie, Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său în funcţia de lider suprem al Iranului.

Infograficul conține fotografiile a 13 personalități și pare să facă trimitere la „lista” evocată de Mojtaba Khamenei, deși mesajul acestuia nu includea niciun nume.

Printre persoanele prezentate se află președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, ale căror portrete sunt ilustrate cu o țintă.

Materialul îi mai include pe secretarul de stat american Marco Rubio, președintele Franței Emmanuel Macron, premierul Italiei Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul britanic demisionar Keir Starmer.

În timpul conflictului, autoritățile iraniene au acuzat mai multe state europene că nu au condamnat atacurile asupra teritoriului iranian și că ar fi fost complice prin permiterea survolării spațiului aerian de către avioane militare americane.

Totodată, potrivit informațiilor prezentate, acesta ar fi fost și motivul deteriorării relațiilor dintre Donald Trump și Giorgia Meloni, după ce liderul american s-a declarat nemulțumit de faptul că Italia nu a oferit acces deplin la bazele sale militare.