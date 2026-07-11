Mojtaba Khamenei promite răzbunare pentru moartea lui Ali Khamenei

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a anunțat sâmbătă, printr-un mesaj scris publicat pe contul său de Telegram, că răzbunarea pentru uciderea tatălui său și a predecesorului său în funcție, Ali Khamenei, este „o cerinţă a naţiunii” și „trebuie neapărat” să aibă loc. Mesajul a fost transmis în contextul ceremoniilor funerare organizate în această săptămână.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a declarat sâmbătă că răzbunarea pentru uciderea tatălui său, fostul lider suprem Ali Khamenei, reprezintă „o cerinţă a naţiunii” și „trebuie neapărat” să aibă loc. Mesajul a fost publicat în scris pe contul său de Telegram cu ocazia ceremoniilor funerare organizate pentru Ali Khamenei, la câteva luni după moartea acestuia.

Ali Khamenei a fost ucis la 28 februarie, în prima zi a atacurilor americano-israeliene.

„Ne angajăm să răzbunăm sângele liderului martir şi al tuturor martirilor acestor două războaie împotriva ucigaşilor criminali şi infami”, a declarat Mojtaba Khamenei în mesaj.

Liderul suprem al Iranului a afirmat că persoanele împotriva cărora vor fi îndreptate represaliile au fost deja identificate.

„Numele persoanelor vizate figurează pe o listă”, a afirmat acesta.

Reuters amintește că presa occidentală a relatat anterior că Iranul ar intenționa să îl elimine chiar pe Donald Trump. Mesajul, datat vineri, reprezintă prima declarație publică făcută de Mojtaba Khamenei după înmormântarea tatălui său, organizată în această săptămână.

Mojtaba Khamenei nu a participat la ceremonia de înmormântare a tatălui său, desfășurată în această săptămână.

Potrivit Reuters, noul lider suprem se află într-o locație secretă și nu a mai apărut deloc în public de la desemnarea sa ca succesor al lui Ali Khamenei.

Presa a relatat că acesta ar fi fost grav rănit și mutilat.

În același atac din 28 februarie ar fi fost uciși și alți membri ai familiei sale, inclusiv soția.

Toți au fost înmormântați vineri, după mai bine de patru luni de la atac, în urma unei săptămâni dedicate ceremoniilor funerare.