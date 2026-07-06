Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut o gafă în timpul unui interviu în care a vorbit despre tensiunile cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și despre echilibrul de securitate din regiune. În timp ce critica pozițiile liderului de la Ankara, Netanyahu a afirmat că Cipru este stat NATO, deși statul nu face parte din Alianța Nord-Atlantică, potrivit Foxnews.

În declarațiile sale, premierul israelian a susținut că Turcia reprezintă un risc pentru securitatea regională și a făcut referire la Cipru și Grecia.

„Un om care cere deschis distrugerea Israelului, preluarea Ciprului, stat NATO, amenință Grecia, altă țară NATO și vrea să invadeze Ierusalimul și să-l conducă. Frăția Musulmană deține un regim — nu cred că merită avioane F-35. Aceasta este o amenințare la adresa echilibrului regional și a securității noastre”, a declarat Netanyahu.

Afirmația făcută despre Cipru este însă greșită. Țara nu face parte din NATO, fiind printre statele membre ale Uniunii Europene care nu au aderat la Alianța Nord-Atlantică, alături de Austria, Irlanda și Malta.

Cipru are o politică de neutralitate militară, iar o posibilă aderare la NATO este complicată inclusiv de opoziția Turciei.

În același interviu, Benjamin Netanyahu a criticat conducerea de la Ankara și a cerut Statelor Unite să nu permită transferul unor echipamente militare avansate către Turcia.

Premierul israelian l-a acuzat pe Recep Tayyip Erdogan și a descris Turcia drept „un regim infectat de Frăția Musulmană”.

„Nu cred că ar trebui să li se dea avioane F-35 sau motoare pentru avioanele lor de vânătoare”, insistă el.

Poziția vine în contextul discuțiilor privind o posibilă revenire a Turciei în programul F-35 și achiziția de echipamente militare americane.

Premierul israelian consideră că o astfel de decizie ar putea afecta avantajul strategic al Israelului în regiune. Netanyahu susține că o astfel de mișcare ar „perturba echilibrul de putere din Orientul Mijlociu, care este garantat în cele din urmă de superioritatea aeriană a Israelului și, de asemenea, de poziția Americii în Orientul Mijlociu”.

Deși a criticat administrația Erdogan, Netanyahu a descris Turcia drept „o țară măreață”, dar a afirmat că actuala conducere amenință Israelul și a făcut referire la situația din Cipru.

Premierul israelian a mai sous că nu există încă o dată stabilită pentru o nouă întâlnire la Washington cu Donald Trump și a minimalizat informațiile privind eventuale tensiuni între cei doi.

„Suntem de acord cu aproape orice”, susține Netanyahu. „Avem neînțelegeri din când în când, dar le rezolvăm pentru că suntem aliați”, spune el, menționând că vorbesc despre neînțelegeri „într-o conversație deschisă”. Președintele are felul său de a exprima lucrurile și la fel și eu”, spune Netanyahu. „Suntem aliați”, repetă el. „Suntem aliatul vostru model”, - afirmat el.