International

Netanyahu, moment stânjenitor în disputa cu Erdogan. Țara pe care a prezentat-o drept membră NATO

Comentează știrea
Netanyahu, moment stânjenitor în disputa cu Erdogan. Țara pe care a prezentat-o drept membră NATONetanyahu. Sursă foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut o gafă în timpul unui interviu în care a vorbit despre tensiunile cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și despre echilibrul de securitate din regiune. În timp ce critica pozițiile liderului de la Ankara, Netanyahu a afirmat că Cipru este stat NATO, deși statul nu face parte din Alianța Nord-Atlantică, potrivit Foxnews.

Netanyahu, moment stânjenitor în disputa cu Erdogan. A inclus Cipru printre statele NATO

În declarațiile sale, premierul israelian a susținut că Turcia reprezintă un risc pentru securitatea regională și a făcut referire la Cipru și Grecia.

„Un om care cere deschis distrugerea Israelului, preluarea Ciprului, stat NATO, amenință Grecia, altă țară NATO și vrea să invadeze Ierusalimul și să-l conducă. Frăția Musulmană deține un regim — nu cred că merită avioane F-35. Aceasta este o amenințare la adresa echilibrului regional și a securității noastre”, a declarat Netanyahu.

Afirmația făcută despre Cipru este însă greșită. Țara nu face parte din NATO, fiind printre statele membre ale Uniunii Europene care nu au aderat la Alianța Nord-Atlantică, alături de Austria, Irlanda și Malta.

Cipru are o politică de neutralitate militară, iar o posibilă aderare la NATO este complicată inclusiv de opoziția Turciei.

Erdogan Erodogan, despre războiul din Ucraina Președintele turc a mai explicat că relațiile transatlantice sunt esențiale și le-a cerut aliaților europeni din NATO să își asume mai multe responsabilități pentru securitatea comună. „Lucrăm pentru relansarea negocierilor și inițierea unor discuții la nivel de lideri”, a anunțat președinția turcă într-un comunicat. Ulterior, președintele turc a avut o convorbire telefonică cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. În discuție, Erdogan a avertizat că tensiunile internaționale pot afecta Europa și a insistat pe nevoia unor soluții diplomatice. „Erdogan a spus că Turcia lucrează pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia prin negocieri și pentru a ajunge la o pace durabilă, așa cum încearcă și în cazul Iranului”, a mai transmis administrația prezidențială de la Ankara. Turcia ar putea găzdui o posibilă întâlnire Zelenski-Putin În urmă cu o zi, Ucraina a solicitat Turciei să găzduiască o posibilă întâlnire între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, în contextul încercărilor de relansare a discuțiilor de pace, a declarat ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga, Oficialul ucrainean a explicat că această cerere a fost adresată nu doar Ankarei, ci și altor capitale. El a atras atenția că țara sa este deschisă pentru orice locație neutră, cu excepția Belarusului și Rusiei. „I-am întrebat pe turci despre acest lucru, am întrebat și alte capitale. Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge”, a adăugat acesta. Andrii Sîbiga nu a oferit detalii despre răspunsul primit din partea Ankarei. În același timp, el a menționat că a purtat deja schimburi de mesaje cu Anita Orban, viitorul ministru de externe al Ungariei, după formarea noului guvern de la Budapesta. UE a aprobat ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și noi sancțiuni împotriva Rusiei Între timp, statele Uniunii Europene și-au dat acordul final pentru un pachet financiar de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, precum și pentru al 20-lea set de sancțiuni împotriva Rusiei. Decizia a fost posibilă după ce guvernul ungar condus de Viktor Orban și-a retras veto-ul asupra celor două măsuri, potrivit agenției EFE. Măsurile au fost aprobate de ambasadorii celor 27 de state membre și urmează să fie confirmate printr-o procedură scrisă, care ar putea fi finalizată joi. În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți finalizarea lucrărilor de reparații la conducta petrolieră Drujba, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. El a condiționat însă repunerea în funcțiune a acesteia de deblocarea ajutorului european.

Erdogan. Sursa foto: Facebook

Liderul israelian a îndemnat SUA să nu vândă avioane F-35 Turciei

În același interviu, Benjamin Netanyahu a criticat conducerea de la Ankara și a cerut Statelor Unite să nu permită transferul unor echipamente militare avansate către Turcia.

Premierul israelian l-a acuzat pe Recep Tayyip Erdogan și a descris Turcia drept „un regim infectat de Frăția Musulmană”.

„Nu cred că ar trebui să li se dea avioane F-35 sau motoare pentru avioanele lor de vânătoare”, insistă el.

Poziția vine în contextul discuțiilor privind o posibilă revenire a Turciei în programul F-35 și achiziția de echipamente militare americane.

Netanyahu a avertizat asupra schimbării echilibrului de putere din Orientul Mijlociu

Premierul israelian consideră că o astfel de decizie ar putea afecta avantajul strategic al Israelului în regiune. Netanyahu susține că o astfel de mișcare ar „perturba echilibrul de putere din Orientul Mijlociu, care este garantat în cele din urmă de superioritatea aeriană a Israelului și, de asemenea, de poziția Americii în Orientul Mijlociu”.

Deși a criticat administrația Erdogan, Netanyahu a descris Turcia drept „o țară măreață”, dar a afirmat că actuala conducere amenință Israelul și a făcut referire la situația din Cipru.

Relația cu Donald Trump

Premierul israelian a mai sous că nu există încă o dată stabilită pentru o nouă întâlnire la Washington cu Donald Trump și a minimalizat informațiile privind eventuale tensiuni între cei doi.

„Suntem de acord cu aproape orice”, susține Netanyahu. „Avem neînțelegeri din când în când, dar le rezolvăm pentru că suntem aliați”, spune el, menționând că vorbesc despre neînțelegeri „într-o conversație deschisă”. Președintele are felul său de a exprima lucrurile și la fel și eu”, spune Netanyahu. „Suntem aliați”, repetă el. „Suntem aliatul vostru model”, - afirmat el.

Stiri calde

18:09 - Scandal diplomatic la Cupa Mondială. Donald Trump a recunoscut că a intervenit la FIFA

17:58 - Programul Rabla, lansat fără restricția privind mașinile fabricate în UE. Ce se pregătește

17:47 - Raport secret al serviciilor de informații din Europa: Rusia riscă o criză bancară explozivă din cauza războiului

17:37 - Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță nu scapă de. Decizia ÎCCJ nu este definitivă

17:27 - Summitul tensiunilor la Ankara. Donald Trump pune presiune pe Europa - Analiză

17:15 - Înghețata de altădată, pregătită fără aparate speciale. Rețeta de pe vremea vremea lui Ceaușescu

HAI România!

Campaniile electorale - superafacere pentru canidați!

Campaniile electorale - superafacere pentru canidați!

Constituția? O vorbă de dânșii inventată! Hai LIVE cu Turcescu

Constituția? O vorbă de dânșii inventată! Hai LIVE cu Turcescu

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Proiecte speciale