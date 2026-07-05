Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj de felicitare Statelor Unite cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței, subliniind relația strategică dintre cele două țări și afirmând că Washingtonul și Ierusalimul se confruntă cu aceiași adversari și apără aceleași valori.

Într-un mesaj video publicat pe platforma X, liderul israelian a elogiat rolul pe care Statele Unite l-au avut în promovarea libertății și democrației la nivel mondial.

„Astăzi, Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de independență. 250 de ani de libertate. 250 de ani în care au apărat libertatea”, a declarat premierul israelian.

Netanyahu a continuat spunând că „America a fost cea mai mare forță a libertății pe care lumea modernă a cunoscut-o”, adăugând că Israelul este „mândru să îi fie alături”, deoarece alianța dintre cele două state este construită „nu doar pe interese comune, ci și pe valori comune”.

Șeful guvernului de la Ierusalim a afirmat că aceste valori sunt contestate de adversarii comuni ai celor două state.

„Tiranii cu care ne confruntăm strigă: «Moarte Americii! Moarte Israelului!». Ei cred că libertatea și democrația sunt slabe. Se înșală”, a declarat liderul israelian.

În opinia sa, parteneriatul dintre Statele Unite și Israel reprezintă un pilon esențial în apărarea principiilor democratice.

„Când America și Israelul sunt unite, libertatea stă neclintită. Împreună apărăm libertatea. Împreună ne apărăm civilizația comună”, a afirmat Netanyahu.

Premierul israelian a vorbit și despre semnificația personală pe care Ziua Independenței SUA o are pentru el. Acesta a amintit că, în urmă cu 50 de ani, în perioada în care americanii marcau bicentenarul independenței, Israelul desfășura celebra Operațiune Jonathan de la Entebbe, în urma căreia au fost salvați peste 100 de pasageri ai unui avion Air France deturnat în Uganda.

Netanyahu a evocat și sacrificiul fratelui său, Yonatan Netanyahu, comandantul operațiunii, care și-a pierdut viața în timpul misiunii.

Potrivit premierului israelian, acesta „și-a dat viața pentru ca alții să poată trăi”.

În încheierea mesajului adresat americanilor, Benjamin Netanyahu a transmis un nou apel la consolidarea relațiilor dintre cele două state.

„La mulți ani, America! Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii, Israelul și marea noastră alianță”, a transmis liderul israelian.