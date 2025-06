Cinci maşini-capcană ar fi fost detonate la Teheran. Ce spun autoritățile iraniene

Cinci maşini-capcană ar fi fost detonate la Teheran. Teheranul a fost zguduit în această dimineață de cinci explozii provocate de presupuse mașini-capcană, în apropierea unor instituții guvernamentale. Autoritățile iraniene sugerează o posibilă implicare israeliană în atac.

Detaliile sunt încă neclare, iar autoritățile nu au furnizat date concrete privind victimele sau pagubele materiale. Atacul ar fi survenit la scurt timp după ce apărarea aeriană iraniană ar fi interceptat un val de rachete lansat dinspre Israel, incident ce nu a fost confirmat din surse independente.

#Iran: Israeli strikes busted a pipe near Tajrish Square in #Tehran, causing sewage water to flood into the streets. pic.twitter.com/GqskoScmwT

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 15, 2025