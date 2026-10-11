O căsnicie poate avea de suferit nu doar din cauza conflictelor, ci și atunci când partenerii încetează să fie curioși unul față de celălalt, evită discuțiile dificile sau lasă responsabilitățile zilnice să ocupe tot spațiul relației, potrivit Fox News.

Tammy Nelson, sexolog și terapeut specializat în relații, a explicat cinci greșeli frecvente care pot diminua apropierea dintre soți și a oferit câteva recomandări pentru menținerea unei legături solide de-a lungul anilor.

Subiectul este relevant și în contextul unei cercetări publicate în revista științifică Family Process, care a asociat îmbunătățirea comunicării și sentimentul de siguranță emoțională cu un nivel mai ridicat de satisfacție în relație.

Menținerea apropierii presupune însă atenție constantă, mai ales după ce rutina se instalează, iar partenerii ajung să creadă că se cunosc deja foarte bine.

Una dintre greșelile frecvente este pierderea curiozității față de persoana alături de care trăiesc. Potrivit lui Tammy Nelson, interesul reciproc contribuie la atracție, însă acesta poate scădea atunci când relația intră într-o rutină previzibilă.

Preferințele, dorințele și planurile unei persoane se pot schimba în timp. Faptul că partenerii știu ce mănâncă celălalt, ce filme preferă sau ce îi place în viața intimă nu înseamnă că nu mai au nimic de descoperit.

Terapeutul recomandă ca soții să continue să pună întrebări și să afle ce își dorește celălalt, ce preocupări are și cum își imaginează viitorul. În loc să considere că își cunosc partenerul în totalitate, aceștia pot privi relația ca pe o oportunitate de a descoperi permanent lucruri noi.

O altă greșeală este amânarea conversațiilor despre subiecte sensibile, de teama unui conflict. Banii, viața sexuală sau nemulțumirile acumulate pot deveni teme pe care partenerii le ocolesc, chiar dacă ele continuă să le influențeze relația.

Tammy Nelson atrage atenția că absența certurilor nu înseamnă automat că o relație funcționează bine. Uneori, lipsa dezacordurilor exprimate poate indica faptul că partenerii nu mai comunică deschis despre ceea ce îi deranjează.

Recomandarea sa este ca soții să observe ce subiecte îi determină să se retragă din conversație și să încerce să le abordeze într-un mod constructiv. Scopul nu este provocarea unei confruntări, ci crearea unui spațiu în care fiecare să își poată exprima nevoile fără teama de a fi judecat.

Atunci când vorbesc despre sex, partenerii pot ajunge să insiste asupra lucrurilor care nu funcționează, asupra frecvenței contactelor intime sau asupra comportamentului pe care și l-ar dori schimbat la celălalt.

Potrivit terapeutului, o astfel de abordare poate alimenta defensiva și tensiunile, făcând comunicarea mai dificilă. În schimb, ea recomandă ca discuțiile să pornească de la aspectele pozitive ale vieții intime și de la experiențele care le-au făcut plăcere ambilor parteneri.

De exemplu, unul dintre soți poate spune ce gesturi de afecțiune apreciază, ce momente l-au făcut să se simtă apropiat de celălalt sau ce și-ar dori să experimenteze mai des. Exprimarea dorințelor într-o manieră pozitivă poate facilita înțelegerea reciprocă, fără a transforma conversația într-o listă de reproșuri.

Ideea centrală este ca partenerii să construiască pornind de la ceea ce funcționează deja, discutând în același timp deschis despre nevoile și limitele fiecăruia.

Plata facturilor, organizarea gospodăriei, îngrijirea copiilor și rezolvarea problemelor practice sunt componente importante ale vieții în doi. Totuși, atunci când acestea ocupă aproape tot timpul și toată atenția partenerilor, relația poate pierde din spontaneitate.

Tammy Nelson face diferența între ceea ce numește „modul de întreținere” și „modul de dezvoltare” al unei relații. Primul presupune gestionarea responsabilităților zilnice, în timp ce al doilea înseamnă explorarea unor experiențe noi și crearea unor oportunități de apropiere.

Cei doi parteneri pot încerca activități pe care nu le-au mai făcut împreună, pot descoperi interese comune sau pot rezerva timp pentru întâlniri în afara rutinei obișnuite. Nu este necesar ca fiecare experiență să fie spectaculoasă sau costisitoare.

În același timp, terapeutul subliniază importanța echilibrului. O relație are nevoie atât de stabilitate și odihnă, cât și de noutate și libertate. Prea multe responsabilități pot crea senzația de stagnare, în timp ce un program permanent aglomerat cu activități noi poate lăsa prea puțin loc pentru liniște și conectare.

Ultima greșeală identificată de terapeut este presupunerea că partenerul știe deja cât de mult este iubit. Chiar dacă afecțiunea există, lipsa exprimării sale poate face ca momentele de apropiere să fie mai rare decât ar putea fi.

Tammy Nelson îi încurajează pe parteneri să observe emoțiile pozitive pe care le simt atunci când se gândesc unul la celălalt și să le comunice. Un gest simplu, o îmbrățișare sau câteva cuvinte sincere pot transmite apreciere și pot consolida sentimentul de apropiere.

Terapeutul oferă exemplul unei persoane care îi spune partenerului că simte căldură sufletească atunci când se gândește la el. Nu este nevoie de declarații elaborate pentru ca mesajul să aibă valoare. Uneori, exprimarea directă a unui sentiment poate conta mai mult decât presupunerea că acesta este deja înțeles.

Cele cinci greșeli descrise de Tammy Nelson au un element comun: riscul ca relația să funcționeze din inerție, fără suficientă atenție acordată schimbărilor, nevoilor și emoțiilor fiecărui partener.

Menținerea unei căsnicii presupune mai mult decât împărțirea responsabilităților și evitarea conflictelor. Curiozitatea reciprocă, disponibilitatea de a purta conversații dificile, comunicarea pozitivă despre intimitate și exprimarea afecțiunii pot contribui la consolidarea legăturii dintre soți.

Aceste recomandări nu garantează rezolvarea tuturor problemelor de cuplu, însă oferă puncte concrete de la care partenerii pot începe să își îmbunătățească relația.