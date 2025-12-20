Social

Cinci aplicații care au făcut senzație și s-au prăbușit până la faliment. De ce s-au plictisit utilizatorii

Cinci aplicații care au făcut senzație și s-au prăbușit până la faliment. De ce s-au plictisit utilizatoriiMagazin de aplicații / Sursa foto: dreamstime.com
Aplicații de mare succes, care au decăzut brusc, la fel cum au dat lovitura și au câștigat simpatia internauților. Lumea în schimbare a onlineului le-a doborât, pentru că nu au reușit să se adapteze rigorilor.

1. LimeWire Mobile Dreams

Înainte ca streamingul să devină ceva obișnuit, LimeWire era locul preferat pentru descărcări gratuite de muzică. Era o experiență periculoasă, dezordonată și plină de viruși. Totuși, internauții îl foloseau oricum pentru că nu plăteau nimic. Ideea unei versiuni mobile i-a entuziasmat pe utilizatorii care doreau acces la muzică oriunde, conform msn.com.

Din păcate, închiderea acestei aplicații a venit înainte ca acest vis să se întâmple, lăsând în urmă doar amintiri despre descărcări riscante și CD-uri arse.

2. MySpace

Cekebra Myspace a încercat să rămână relevantă și a lansat o aplicație mobilă atunci chiar atunci când Facebook a început să câștige teren. Avea melodii de profil, fundaluri strălucitoare și milioane de utilizatori. Aplicația părea un amestec haotic de creativitate și dezordine, ceea ce a făcut-o distractivă pentru o vreme. În cele din urmă, designul său învechit și viteza lentă i-au trimis pe toți utilizatorii către rețele sociale mai noi.

3. Yik Yak’s Vanishing Feed

Yik Yak le-a oferit oamenilor o modalitate de a posta anonim în comunitatea lor din apropiere. A devenit foarte populară în campusurile universitare, acolo unde oamenii împărtășeau glume, confesiuni și bârfe. Aplicația era atât distractivă, cât și controversată, deoarece anonimatul aducea adesea haos total. Odată ce noutatea se evapora, dispărea și interesul, așa cu lumea s-a plictisit repede de bârfele ieftine.

4. Tumblr’s Fading Edge

Tumblr a fost cândva casa emoțiilor și a citatelor melancolice. Aplicația mobilă a facilitat derularea ore întregi de conținut gigantic. Oamenii o foloseau pentru a-și exprima fiecare sentiment, glumă și trăire. De-a lungul timpului, regulile mai stricte și tendințele în schimbare continuă ale internetului au făcut ca publicul său să se îndepărteze de aceasă aplicație.

5. Flappy Bird’s Sudden Exit

Flappy Bird era simplu, dar extrem de dificil în același timp. Oamenii nu se puteau opri din joc. Creatorul său a fost copleșit de atenția primită și a retras aplicația din magazine în perioada de vârf. Telefoanele cu jocul instalat au devenit brusc obiecte de colecție. Chiar și acum, oamenii își amintesc frustrarea legată de blocajul jocului chiar înainte de a-și atinge scorul maxim.

