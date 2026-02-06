Chirurgii au reușit să mențină un bărbat în viață, fără plămâni, timp de 48 de ore

Medicii chirurgi de la Northwestern Medicine din Chicago au realizat o intervenție medicală excepțională, menținând în viață, timp de 48 de ore, un pacient în stare extrem de gravă, deși acesta rămăsese fără ambii plămâni, potrivit unui comunicat al spitalului, relatează Fox News.

Pacientul, un bărbat de 33 de ani din statul Missouri, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost transportat de urgență cu avionul la Northwestern Memorial Hospital, suferind de insuficiență respiratorie cauzată de o infecție gripală.

Potrivit unui comunicat de presă, starea sa s-a agravat rapid, făcând pneumonie severă. La un moment dat, pacientul a intrat în stop cardiac, iar echipa medicală a fost nevoită să intervină prin manevre de resuscitare cardiopulmonară.

Ankit Bharat, șeful secției de chirurgie toracică și director executiv al Canning Thoracic Institute din cadrul Northwestern Medicine, a explicat că pacientul dezvoltase o infecție pulmonară extrem de agresivă, imposibil de tratat cu antibiotice, deoarece bacteriile erau rezistente la toate opțiunile terapeutice disponibile.

Infecția a dus la distrugerea țesutului pulmonar, care practic s-a lichefiat, iar procesul infecțios a început să se extindă în întregul organism. Pentru a opri răspândirea bolii, medicii au decis îndepărtarea ambilor plămâni, o intervenție cu riscuri majore.

Potrivit specialistului, plămânii au un rol esențial în protejarea părții drepte a inimii, iar lipsa acestora obligă inima să pompeze împotriva unei rezistențe crescute, ceea ce poate provoca un colaps cardiac imediat.

Un alt risc major, a mai precizat Bharat, este legat de circulația sângelui: în absența fluxului sanguin dintre plămâni și partea stângă a inimii, camerele cardiace stângi pot colapsa sau pot apărea cheaguri de sânge cu potențial letal.

Bărbatul aflat în stare critică a fost menținut în viață printr-o procedură revoluționară care a implicat crearea unui „sistem pulmonar artificial total” (TAL). Acesta a preluat complet funcția plămânilor, asigurând schimbul de oxigen și eliminarea dioxidului de carbon, menținând în același timp fluxul sanguin către inimă.

Scopul echipei medicale a fost de a-l stabiliza suficient pentru a putea efectua un transplant pulmonar dublu, după ce ambii plămâni bolnavi au fost îndepărtați.

„Inovația constă în păstrarea fiziologiei naturale a inimii. Am folosit un design adaptiv la flux, care permite inimii pacientului să regleze singură circulația sângelui, fără a o forța mecanic”, a explicat dr. Bharat.

La doar o zi după îndepărtarea plămânilor, starea pacientului s-a ameliorat, infecția fiind eliminată. După 48 de ore, pacientul era suficient de stabil pentru transplant. După operație, acesta și-a reluat complet viața normală.

„Pacientul se simte remarcabil de bine, cu funcții pulmonare și cardiace excelente și independență totală în activitățile zilnice”, a adăugat dr. Bharat.

Aceasta reprezintă prima utilizare cu succes a acestui tip de sistem. „De-a lungul timpului, încercări similare s-au confruntat cu dificultăți mari în menținerea fluxului sanguin și cu riscul formării cheagurilor”, a precizat dr. Bharat pentru Fox News Digital.

„Sistemul nostru este inovator deoarece imită fizica naturală a plămânului pentru a proteja inima și folosește tuburi duble de retur pentru a menține fluxul sanguin normal prin camerele inimii stângi”, a explicat chirurgul.

Cercetătorii speră că metoda TAL va deveni o strategie de salvare pentru pacienții aflați pe lista de așteptare pentru transplant, în special pentru cei cu pneumonie severă sau șoc septic.

„Acești pacienți au o mortalitate de peste 80% și sunt adesea respinși pentru transplant din cauza infecțiilor. Tehnologia noastră permite „curățarea tablei”, stabilizarea pacientului și conectarea acestuia la un transplant reușit”, a subliniat dr. Bharat.

Pe termen lung, echipa vizează dezvoltarea unor plămâni artificiali durabili, care să permită pacienților să trăiască fără a depinde de un transplant imediat, transformând TAL într-o soluție permanentă, nu doar temporară.