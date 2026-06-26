Justitie

Chiliman a câștigat în apel procesul cu Ministerul Finanțelor

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Chiliman a câștigat în apel procesul cu Ministerul FinanțelorSursă foto: Facebook
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Fostul primar al Sectorului 1, Andrei Chiliman, a câștigat în apel procesul împotriva Ministerului Finanțelor Publice pentru dobânzi penalizatoare generate de întârzierea achitării unui titlu de plată emis de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP).

Chiliman și-a primit banii cu întârziere

Potrivit Legii nr. 165/2013, un titlu de plată este un act administrativ prin care statul recunoaște o datorie și dispune efectuarea plății. Conform art. 41 alin. (4) din lege, Ministerul Finanțelor Publice era obligat să achite titlurile de plată în cel mult 180 de zile de la emitere.

În cazul de față, Andrei Chiliman și o altă persoană au beneficiat de un titlu de plată emis pe baza Deciziei de compensare din 07.12.2021, în cuantum de 18.136.653 lei. Termenul scadent pentru plată a fost 30 septembrie 2023. Plata a fost efectuată abia la 1 aprilie 2024, cu o întârziere de 185 de zile.

Fostul primar a pierdut inițial la Tribunal

La data de 19 mai 2025, Chiliman și celălalt titular au chemat în judecată Ministerul Finanțelor, solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 808.944,41 lei, reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată la 8,8% pe an, plus cheltuieli de judecată.

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Ministerul Finanțelor a cerut respingerea acțiunii, invocând OUG nr. 90/2023, care a amânat plățile pentru titlurile de plată emise până la 31 octombrie 2023, urmând să fie achitate începând cu 1 aprilie 2024.

Tribunalul București a respins inițial acțiunea reclamanților prin sentința din 21 noiembrie 2025. Hotărârea a fost însă atacată cu apel.

Curtea de Apel București

Curtea de Apel București. Sursa foto Wikipedia

Ce a câștigat Chiliman la Curtea de Apel București

La data de 17 iunie 2026, Curtea de Apel București, Secţia a III-a civilă, a admis apelul și a schimbat în tot sentința Tribunalului:

Soluția pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că: Admite cererea. Obligă pârâtul să plătească reclamantului dobânda legală penalizatoare de la data scadenţei: 30.09.2023 până la data plăţii: 01.04.2024, aferentă debitului restant în cuantum de 18.135.653 lei, reprezentând titlul de plată seria ANRP nr. 0185981 emis de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Obligă intimatul-pârât să plătească apelantului-reclamant suma de 12.701,37 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Decizia este executorie provizoriu și poate fi atacată cu recurs.

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