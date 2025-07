Chelsea, în finală sub avertizare de caniculă. Jucători amețiți, FIFA sub presiune

Mijlocașul argentinian Enzo Fernández, component al echipei Chelsea, a atras atenția asupra condițiilor meteorologice dificile din timpul Cupei Mondiale a Cluburilor, declarând că temperaturile ridicate din timpul meciurilor pot reprezenta un pericol real pentru sănătatea jucătorilor. Declarațiile sale vin în contextul în care turneul, aflat la prima ediție extinsă, s-a desfășurat în condiții meteorologice extreme, care au inclus caniculă și furtuni, potrivit The Guardian.

În urma victoriei obținute de Chelsea în fața formației braziliene Fluminense, într-un meci disputat la ora 15:00 pe stadionul MetLife din New Jersey, Fernández a explicat că s-a confruntat cu amețeli severe cauzate de căldura excesivă. „Temperatura este incredibilă. În timpul meciului am avut un moment în care am simțit că mi se face rău. A trebuit să mă întind pe gazon pentru că eram foarte amețit. Să joci în asemenea condiții este extrem de periculos”, a declarat fotbalistul, aflat la conferința de presă premergătoare finalei cu Paris Saint-Germain.

Autoritățile locale emiseseră anterior o avertizare de caniculă, însă meciul a fost disputat conform programului inițial. Comentariile lui Fernández sporesc presiunea publică asupra FIFA, în contextul în care forul internațional se pregătește pentru organizarea Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic, țări cunoscute pentru episoade frecvente de temperaturi extreme în lunile de vară.

„Pentru calitatea spectacolului fotbalistic și pentru confortul fanilor, ar trebui luate măsuri. Ritmul jocului încetinește vizibil în astfel de condiții. Sper ca în viitor să se stabilească ore de start mai târzii, pentru a păstra atractivitatea competiției”, a adăugat mijlocașul argentinian.

Declarațiile sale sunt susținute și de coechipierul Levi Colwill, care a confirmat impactul negativ al temperaturilor asupra calității jocului. „Dacă transformi un meci de fotbal într-unul de tip baschet în asemenea căldură, nu ajuți pe nimeni. E nevoie de o gestionare atentă a ritmului și de momente bine alese pentru atac”, a spus fundașul englez.

Cupa Mondială a Cluburilor a fost afectată de condițiile meteo încă de la începutul său. Mai multe meciuri au suferit întârzieri din cauza furtunilor, iar ora de start a partidelor – fixată frecvent în mijlocul zilei – a fost intens criticată de jucători și analiști.

În afara problemelor legate de climă, Fernández a fost întrebat și despre un incident din trecut, legat de un cântec cu conotații homofobe și rasiste cântat după victoria Argentinei la Copa América. Răspunsul jucătorului nu a fost clar, iar se pare că acesta nu a înțeles întrebarea, care i-a fost adresată în spaniolă.

Enzo Fernandez spoke out about the conditions at the Club World Cup and how it could affect the 2026 World Cup in the United States. pic.twitter.com/ynUrUipmbD

— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2025