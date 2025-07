Sport Charalambous, după eșecul din Macedonia: Nu am jucat bine







Antrenorul FCSB a comentat eșecul din manșa tur a turului secund preliminar al Champions League, subliniind intervențiile decisive ale portarului Târnovanu și necesitatea găsirii unor soluții pentru retur.

FCSB, înfrângere cu 1-0

FCSB a suferit o înfrângere cu 1-0 în fața formației Shkendija, pe teren propriu în Macedonia de Nord, în prima manșă a turului secund preliminar al UEFA Champions League. Elias Charalambous, antrenorul echipei roș-albastre, a recunoscut că evoluția echipei a fost slabă și că prestația portarului Andrei Târnovanu a fost esențială pentru limitarea pagubelor.

Vizibil nemulțumit, Elias Charalambous a evitat să lanseze critici aspre imediat după încheierea partidei, în declarațiile oferite la marginea terenului. Tehnicianul cipriot a afirmat că evoluția echipei sale a fost modestă pe întreaga durată a meciului, în ciuda oportunităților de gol avute de jucători.

Echipa, nevoită să-și găsească echilibrul

Antrenorul a subliniat că trebuie găsit un echilibru, fără a ceda în fața pesimismului, și că este important ca echipa să învețe din această experiență. După meciul cu Petrolul, spunea că s-a făcut un pas înainte, însă acum consideră că s-a făcut un pas înapoi. A avertizat că nu trebuie ca echipa să se entuziasmeze excesiv după victorii și nici să cadă în negativism total după o înfrângere.

„Nu am jucat bine, nu am făcut nimic azi. Târnovanu ne-a salvat de câteva ori, mai ales în ultimele minute când adversarii puteau marca de mai multe ori,” a declarat tehnicianul cipriot. „După victoria cu Petrolul am făcut un pas înainte, acum facem unul înapoi,” a adăugat el.

Victorie meritată pentru Shkendija

Antrenorul și-a cerut scuze fanilor și a exprimat regretul pentru momentele dificile ale lui Tănase. De asemenea, situația medicală a doi jucători importanți, Bîrligea și Alibec, rămâne incertă înaintea returului de pe 30 iulie, pe Arena Națională din București.

În conferința de presă, Charalambous a recunoscut superioritatea adversarilor: „Felicitări Shkendija, au fost mai buni și au meritat victoria.” Totodată, el a subliniat lipsa continuității și a ritmului pe teren, punctând că echipa trebuie să rămână calmă și să caute soluții pentru a-și îmbunătăți jocul, potrivit GSP.