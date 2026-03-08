Cetățean ucrainean, cercetat penal după ce a intrat în România cu un avion de mici dimensiuni

Un cetățean din Ucraina în vârstă de 31 de ani este cercetat penal după ce a intrat pe teritoriul României cu un aparat de zbor de mici dimensiuni, fără a respecta procedurile legale de trecere a frontierei, potrivit Poliției de Frontieră.

Incidentul a avut loc duminică dimineață, în localitatea Frătăuții Vechi din județul Suceava, iar autoritățile de frontieră au intervenit imediat după semnalarea cazului.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, bărbatul ar fi traversat frontiera dintre Ucraina și România pilotând un avion ușor, fără a avea documentele necesare pentru operarea unei aeronave și fără a respecta reglementările privind intrarea pe teritoriul statului român.

Incidentul a fost semnalat în cursul dimineții de duminică, când autoritățile au fost informate despre prezența unui aparat de zbor de mici dimensiuni care ar fi aterizat în zona localității Frătăuții Vechi. La fața locului s-au deplasat polițiști de frontieră din cadrul structurilor competente, precum și echipaje ale Poliției.

Conform datelor transmise de autorități, în zona indicată a fost găsit atât bărbatul care pilotase aparatul, cât și aeronava cu care acesta a intrat în România. Situația a fost gestionată de polițiștii de frontieră, care au demarat procedurile legale pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Potrivit informațiilor oficiale, „un bărbat de 31 de ani, cetățean ucrainean, a intrat ilegal în România, la bordul unui avion de mici dimensiuni”.

După identificare, acesta a fost preluat de polițiști și transportat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus pentru verificări suplimentare și pentru continuarea cercetărilor.

În urma verificărilor inițiale, autoritățile au deschis un dosar penal pe numele cetățeanului ucrainean. Acesta este cercetat pentru mai multe infracțiuni prevăzute de legislația română.

Potrivit polițiștilor de frontieră, „a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de «trecere frauduloasă a frontierei de stat», precum și pentru «pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare necesare»”.

Ancheta are ca scop clarificarea modului în care bărbatul a reușit să traverseze frontiera și să ajungă pe teritoriul României cu aparatul de zbor. Autoritățile verifică inclusiv situația aeronavei și documentele de care ar fi trebuit să dispună pilotul.

De la începutul conflictului armat din Ucraina, autoritățile române au înregistrat mai multe situații în care cetățeni ucraineni au încercat să treacă ilegal frontiera în România. Unele dintre aceste tentative au avut loc în zone greu accesibile, inclusiv în regiuni montane.

Potrivit datelor menționate în contextul incidentului, „de la începutul conflictului armat din Ucraina, zeci de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, mulți dintre ei punându-și viața în pericol în zonele montane”.

Autoritățile române continuă să monitorizeze frontiera și să gestioneze astfel de situații, în paralel cu măsurile de securitate și control impuse la graniță.

Cercetările în cazul incidentului din județul Suceava sunt în desfășurare, iar polițiștii de frontieră urmează să stabilească toate circumstanțele în care cetățeanul ucrainean a intrat în România folosind un avion de mici dimensiuni.