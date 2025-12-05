Centrala Brazi reintră în acțiune: sistemul energetic, asigurat

Centrala electrică pe gaze naturale de la Brazi, administrată de OMV Petrom, a fost repornită vineri dimineață, după ce activitatea a fost suspendată pe 2 decembrie din cauza problemelor de alimentare cu apă tehnologică, generate de situația de la barajul Paltinu.

Operațiunea a început la ora 07:00, iar prima turbină a fost conectată la Sistemul Energetic Național (SEN) la ora 11:30, a informat Ministerul Energiei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a urmărit personal procesul de repornire și a transmis că „după o pauză de două zile și jumătate, centrala Brazi este din nou operațională și injectează în sistem 300 MW. România are asigurată suficientă energie pentru piața internă.”

El a subliniat că, în perioada în care centrala a fost oprită, producția a fost compensată parțial prin centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia.

Datele oficiale arată că două dintre grupurile de producție de la Brazi, cu o putere cumulată de 569 MW, au fost oprite pe 2 decembrie, iar un al treilea grup, de 262,95 MW, urma să fie oprit în noaptea de vineri spre sâmbătă. Centrala de la Brazi asigură aproximativ 10% din producția totală de energie electrică a României.

Potrivit Transelectrica, întreruperea a fost cauzată de „debit redus de apă tehnologică, ca urmare a unor avarii raportate de Apele Române”. În acest context, operatorul estimează repornirea tuturor celor trei grupuri începând cu ora 01:00, pe 4 decembrie.

OMV Petrom a precizat că a notificat oprirea centralei pe platformele europene de energie electrică, respectând Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).

Situația a atras și atenția Ministerului Mediului. Ministrul Diana Buzoianu a catalogat ca „de neacceptat” lipsa apei potabile pentru zeci de mii de consumatori din județul Prahova, provocată de turbiditatea ridicată a apei din barajul Paltinu, afectată de lucrările în curs și condițiile meteorologice.