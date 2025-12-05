Social

Centrala Brazi reintră în acțiune: sistemul energetic, asigurat

Centrala Brazi. Sursa foto OMV Petrom
Centrala electrică pe gaze naturale de la Brazi, administrată de OMV Petrom, a fost repornită vineri dimineață, după ce activitatea a fost suspendată pe 2 decembrie din cauza problemelor de alimentare cu apă tehnologică, generate de situația de la barajul Paltinu.

Operațiunea a început la ora 07:00, iar prima turbină a fost conectată la Sistemul Energetic Național (SEN) la ora 11:30, a informat Ministerul Energiei.

Centrala Brazi a fost repornită

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a urmărit personal procesul de repornire și a transmis că „după o pauză de două zile și jumătate, centrala Brazi este din nou operațională și injectează în sistem 300 MW. România are asigurată suficientă energie pentru piața internă.”

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan. Sursă foto: Facebook

El a subliniat că, în perioada în care centrala a fost oprită, producția a fost compensată parțial prin centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia.

Datele oficiale arată că două dintre grupurile de producție de la Brazi, cu o putere cumulată de 569 MW, au fost oprite pe 2 decembrie, iar un al treilea grup, de 262,95 MW, urma să fie oprit în noaptea de vineri spre sâmbătă. Centrala de la Brazi asigură aproximativ 10% din producția totală de energie electrică a României.

Barajul Paltinu

Barajul Paltinu. SUrsa foto: Facebook/Consiliul Județean Prahova

Întreruperea, cauzată de debit redus de apă tehnologică

Potrivit Transelectrica, întreruperea a fost cauzată de „debit redus de apă tehnologică, ca urmare a unor avarii raportate de Apele Române”. În acest context, operatorul estimează repornirea tuturor celor trei grupuri începând cu ora 01:00, pe 4 decembrie.

OMV Petrom a precizat că a notificat oprirea centralei pe platformele europene de energie electrică, respectând Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).

Lipsa apei, de neacceptat

Situația a atras și atenția Ministerului Mediului. Ministrul Diana Buzoianu a catalogat ca „de neacceptat” lipsa apei potabile pentru zeci de mii de consumatori din județul Prahova, provocată de turbiditatea ridicată a apei din barajul Paltinu, afectată de lucrările în curs și condițiile meteorologice.

„Informațiile ajunse la minister indicau că, în orice situație, vom asigura apa potabilă, iar riscul de a nu avea apă nu există”, a declarat Buzoianu.

