Cel puțin 200.000 de oameni rămân fără viza de SUA

Administrația americană condusă de Donald Trump se pregătește să revoce vizele de afaceri și turism pentru până la 200.000 de străini care au solicitat sau solicită în prezent statutul de azil în Statele Unite ale Americii (SUA), potrivit Associated Press.

Dacă se va întâmpla acest lucru, măsura ar fi cea mai mare revocare masivă de vize din istoria SUA.

Cu excepția cazului în care vor fi contestate sau revizuite, Departamentul de Stat este așteptat să anunțe în următoarele săptămâni revocarea așa-numitelor vize B1 și B2 emise între 2016 și 2026, ai căror titulari au solicitat azil sau solicită în prezent azil, conform documentelor Departamentului de Stat obținute de Associated Press și doi oficiali americani.

Acțiunea va fi întreprinsă în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

„Ne coordonăm cu DHS pentru a identifica și revoca vizele străinilor care au venit în Statele Unite pretinzând că sunt vizitatori pe termen scurt, dar apoi solicită azil pentru a rămâne aici permanent”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

El a refuzat să comenteze numărul de vize care ar putea fi revocate, spunând că „întrucât procesul va fi continuu, numărul de revocări rămâne dinamic și se va face în mod continuu”.

Revocările nu ar duce neapărat la deportarea lor imediată, au declarat oficialii. Majoritatea imigranților cu dosare de azil în curs de desfășurare ar fi recategorisiți, dar și-ar pierde statutul de călători de afaceri sau de turism, potrivit oficialilor, care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece revocările nu sunt încă definitive.

De când președintele Donald Trump a preluat funcția pentru al doilea mandat anul trecut, administrația sa a intensificat constant restricțiile impuse solicitanților de vize - cerând mai multe informații despre istoricul lor pe rețelele de socializare, impunând depunerea unor garanții costisitoare pentru procesarea vizelor și interzicând complet eliberarea vizelor cetățenilor anumitor țări.

Într-o postare pe rețelele de socializare de luni, secretarul de stat adjunct Christopher Landau a criticat persoanele care, potrivit lui, încearcă să folosească vizele turistice și de afaceri pentru a intra în Statele Unite și apoi solicită azil.