Cel mai mare și intim secret a lui Smiley a ieșit la lumină. Mulți o bănuiau, însă acum a confirmat

Numele din buletin al artistului este Andrei Tiberiu Maria, dar toți îl stiu ca Smiley. Acesta este îndrăgit de către toată lumea încă de când exista trupa Simplu. Colegii trupei i-au ales porecla pe care o poartă și azi.

De ce i se spune Smiley?

Smiley a dat un interviu în care a povestit cum a ajuns să poarte acest nume de scenă și de ce au ales colegii de trupă porecla aceasta.

„Porecla de «Smiley» vine de la colegii din trupa Simplu, pentru că în momentul în care am intrat în trupă eu nu aveam o poreclă. Băieţîi, toţi aveau câte o poreclă şi trebuiau să îmi găsească şi mie una.

După ce am stat multe luni împreună, au zis «Ţie-ţi zicem Smiley!». Nu pentru că zâmbesc mult sau că râd mult, ci pentru că îi fac pe alţîi să zâmbească în diferite circumstanţe. În general, tind să fac oamenii să se simtă bine şi au zis «Aşa să-i rămână numele!»”, a declarat Smiley, la Europa FM.

Solistul este mai fericit ca niciodată

Vedeta trăiește clipe de poveste după ce iubita lui, Gina Pistol a adus pe lume o fetiță care le face viața mai fericită. Acesta se laudă cu multe reușite și pe plan profesional, fiind implicat în mai multe proiecte muzicale și de televiziune.

„Am 38 de ani, iubesc, sunt sănătos, am o familie și cea mai frumoasă copila din Univers, iubita visurilor și cea mai bună prietenă. Avem un motan pufos și stăm la o casă cu curte. Am niște părinți frumoși și o bunica care-mi ascultă muzică pe Youtube. Iubesc zâmbetul mamei așa cum iubesc rigoarea tatălui meu sau mâinile bunicii mele. Am un frate de 31 de ani, deseori, mai mare decât mine și foarte mulți prieteni buni. În plus, am niște vecini exemplari, iar când ies pe stradă lumea îmi zâmbește și îmi spune domnu’ Smiley…

Sunt bucuros, că un muritor, pur și simplu pentru că sunt. Pentru că mă trezesc dimineață la soare, pentru că iubesc și primesc iubire, pentru că tură mea de carusel îmi lasă un zâmbet mare pe față…”, a scris Smiley pe pagina să de Facebook.

Fetița artistului este noua lui inspirație în tot ceea ce face, iar acesta declară cu fiecare ocazie că este minunea din viața lui.

„E cuminte, liniștită. În afară de momentele în care are gaze sau îi e foame. Seamănă cu Gina. Suntem extrem de bucuroși, e o fericire pe care nu am am trăit o niciodată în viața noastră. Lucrăm bine în echipă, ne trezim împreună, facem tot împreună. Gina și-a revenit foarte bine. Fetița noastră este perfectă, minunată, e o minune pentru noi. Sunt o grămadă de sentimente noi pentru mine, pentru Gină, ne bucurăm că trăim această poveste frumoasă. Și atunci când te trezeșți la 4 dimineața o faci cu cel mai mare drag, e o plăcere. În momentul când se naște copilul tău îți dai seama că până în acel moment nu ai iubit pe nimeni”, a declarat Smiley, la Pro TV.