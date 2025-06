Val de ironii după cearta dintre Trump și Musk. Comparația care-i umilește

Celebrul autor Stephen King a ironizat conflictul dintre președintele SUA Donald Trump și fostul său aliat, miliardarul Elon Musk. „Lumea are probleme adevărate”, a spus acesta.

În această săptămână, cei doi foști aliați s-au certat, postând acuzații unul împotriva celuilalt pe rețelele de socializare.

Musk, care a investit milioane în campania lui Trump și s-a autoproclamat „primul prieten” al acestuia, a fost numit șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală. Acest departament avea ca responsabilitate reducerea bugetului federal. Totuși, Musk a fost rapid exclus din cercul restrâns al președintelui, după ce a avut un conflict cu Trump în legătură cu proiectul de lege privind cheltuielile SUA.

Trump a afirmat că Musk este un „om care și-a pierdut mințile”, adăugând că acesta „nu este foarte” interesat de reconciliere și că „bietul om are o problemă”. Musk a afirmat că președintele SUA nu ar fi câștigat alegerile fără sprijinul său și a adăugat că dosarele legate de pedofilul Jeffrey Epstein sunt ascunse deoarece îl implică pe președinte.

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025