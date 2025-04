Social Cea mai proastă veste despre pensii. Pericolul ascuns pentru toți românii







Recalcularea pensiilor, promisă de autorități și reglementată prin noua lege a pensiilor, este încă departe de a fi finalizată, deși termenul limită pentru aplicarea completă era stabilit pentru 1 septembrie 2024. În ciuda angajamentelor asumate de guvern, zeci de mii de pensionari nu au primit încă deciziile de recalculare și nu beneficiază de sumele majorate.

Daniel Baciu: Recalcularea pensiilor este în desfășurare

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, a declarat recent că recalcularea este în desfășurare, dar nu a fost complet finalizată. Totuși, el afirmă că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește pensionarii agricultori.

„Aproape 95% din dosarele celor 130.000 de pensionari agricultori au fost finalizate”, a afirmat Baciu.

El a menționat, de asemenea, că funcționarii responsabili de aceste dosare sunt aproape de a finaliza procesul și că pensionarii vor primi retroactiv sumele care li se cuvin în urma recalculării.

Unul dintre cele mai încurajatoare aspecte ale noii legi este creșterea semnificativă a unor pensii.

„Pensiile au crescut în unele cazuri cu aproape 1000 de lei după recalculare”, a afirmat Baciu într-un interviu recent. El a oferit un exemplu concret: un pensionar care primea anterior 1.281 de lei va beneficia, după recalculare, de 2.130 de lei.

Procesul recalculării s-a dovedit a fi mult mai complex

Cu toate acestea, procesul s-a dovedit a fi mult mai complex decât se preconizase inițial. Baciu a subliniat că provocările apar în principal din cantitatea mare de dosare și din necesitatea de a dezvolta module informatice specifice pentru fiecare categorie de pensionari.

„Din cauza numărului mare de cereri, procesul de recalculare este mai lent decât se anticipase”, a declarat acesta.

Practic, fiecare categorie de recalculare necesită un tratament informatic specific, ceea ce încetinește întregul proces.

Noua lege a pensiilor aduce modificări semnificative. Pe lângă punctele acumulate din contribuțiile la sistemul public și din veniturile suplimentare, cum ar fi sporurile sau primele, se introduc și așa-numitele „puncte de stabilitate”. Acestea sunt acordate pensionarilor care au lucrat mai mult de 25 de ani, încurajând astfel vechimea în muncă. În plus, legea garantează indexarea pensiilor în funcție de rata inflației, asigurând că veniturile pensionarilor nu vor fi „înghețate”.

Adrian Negrescu: Recalcularea pensiilor este un fiasco financiar

Cu toate acestea, nu toată lumea este optimistă în legătură cu aceste schimbări. Economistul Adrian Negrescu a criticat vehement recalcularea, considerând-o un dezastru economic pentru România.

„Recalcularea pensiilor este un fiasco financiar pentru statul român, pentru că nu are fundamente economice. Noi nu am avut, din păcate, banii pentru a crește pensiile și a le recalcula, așa cum am propus prin legea votată la sfârșitul anului trecut”, a afirmat acesta pentru wowbiz.ro.

Negrescu a tras un semnal de alarmă cu privire la deficitul deja existent în bugetul de pensii. „În prezent, plătim pensii în valoare de 170.000 de miliarde de lei, dar din economie obținem doar 120.000 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă un deficit de aproape 10 miliarde de euro”, a declarat economistul. El avertizează că, fără măsuri urgente de reformare a sistemului și stimulare a economiei, situația se va deteriora semnificativ.

„Va fi o misiune aproape imposibilă să plătești pensiile în România dacă autoritățile nu vor reduce taxele pe muncă și nu vor stimula crearea de locuri de muncă. Pensiile sunt plătite din contribuțiile salariale ale românilor”, a mai spus Negrescu.