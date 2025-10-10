Ce se întâmplă pe 10.10, portal către salturi cuantice. Fenomene posibile în această zi

Numerologii, dar și astrologii spun că ziua de 10.10 este una cu o semnificație puternică. Ba mai mult aceasta poate duce la o evoluție rapidă pentru că se aliniază vibrațiile.

Cei care sunt preocupați de numerologie spun că în această zi se deschid toate posibilitățile. Drept urmare se poate realiza chiar și un salt cuantic, către o altă realitate, una mai abundentă sau plină de iubire.

Pe 10.10 se aliniază vibrațiile, mai spun astrologii și tot ce e ascuns începe să iasă la suprafață. Portalul vine ca o provocare. Iar în aceste 48 de ore este posibil să simțiți că emoțiile se accentuează.

Aceștia mai spun că realitatea poate părea că se clatină, dar este un semnal că se realiniază energiile. De asemenea dacă se întorc oameni din trecut, să nu fiți surprinși. Portalul amplifică această energie, deci este bine să decideți pe cine mai doriți prin preajmă. Portalul 10.10 este poarta inițierii, mai spun astrologii.

Cei care au curajul este posibil ca în aceste zile să vadă adevărul. Este o dovadă a vibrației înnoirii. În spatele numerelor se ascunde ordinea perfectă. Asta pentru cifra 1 reprezintă începutul, iar cifra 0 este sfârșitul. Acesta este momentul în care se pot rupe noi cicluri și pot începe altele noi, mai explică numerologii.

Aceștia recomandă ca în această zi să eliberați frici sau gânduri negative pentru a vă bucura de beneficiile acestui câmp energetic. De asemenea, dacă aveți un obicei la care vreți să renunțați, acesta este momentul pentru că va fi mai ușor, decât în alt context, mai spun astrologii.

În aceste zile veți avea și claritate asupra problemelor din viață, dar și modalitatea în care să le rezolvați. Portalul se închide după 48 de ore, drept urmare profitați la maxim, spun experții în numerologie.