Ce se întâmplă dacă nu ai plătit rovinieta, dar ai vândut mașina. Cine primește amenda

Situația în care un fost proprietar primește amendă pentru lipsa rovinietei după ce a vândut mașina este una reală și frecvent întâlnită în România. Deși la prima vedere pare o eroare, în spate există o combinație între legislație, evidențe administrative și nefinalizarea procedurilor de transfer.

Datele oficiale și interpretările juridice arată clar că există două realități diferite: una practică, în care amenda ajunge la fostul proprietar, și una legală, în care răspunderea aparține, de fapt, noului proprietar.

Cum funcționează sistemul de amendare pentru rovinietă

Rovinieta este taxa obligatorie pentru utilizarea drumurilor naționale din România, reglementată prin OG nr. 15/2002.

Verificarea se face automat, prin camere video, iar sancțiunea este emisă de CNAIR pe baza numărului de înmatriculare.

Problema este că sistemul nu identifică șoferul, ci proprietarul din acte. Practic, amenda este trimisă persoanei care apare în baza de date oficială la momentul constatării contravenției.

Această situație este confirmată de explicațiile oficiale și juridice: sancțiunea se aplică direct proprietarului înregistrat, fără verificarea celui care conduce efectiv mașina.

De ce ajunge amenda la fostul proprietar

Dacă ai vândut mașina, dar noul proprietar nu a făcut transcrierea la timp, în sistemele oficiale tu rămâi în continuare proprietar.

Legea obligă cumpărătorul să înmatriculeze mașina pe numele lui în termen de 30 de zile.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, toate sancțiunile, inclusiv cele pentru rovinietă, continuă să fie emise pe numele vânzătorului.

Aceasta este explicația pentru situațiile în care oameni care nu mai dețin mașina primesc amenzi luni sau chiar ani după vânzare.

Ce spune legea și decizia Înaltei Curți

Aici apare partea esențială, care clarifică situația juridică.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit prin Decizia nr. 4/2018 că:

„fostul proprietar pierde calitatea de utilizator (…) dacă se dovedește transmiterea dreptului de proprietate”

Cu alte cuvinte, dacă poți demonstra că ai vândut mașina, NU tu ești cel care trebuie sancționat.

Aceeași interpretare este confirmată și în practică: noul proprietar este cel responsabil pentru lipsa rovinietei, chiar dacă în evidențe apare încă fostul proprietar.

Cum funcționează sistemul CNAIR

Sistemul CNAIR trimite automat amenda către proprietarul din baza de date. Instanța poate anula amenda dacă dovedești că ai vândut mașina

Deci:

✔ Practic – amenda vine la tine ✔ Legal – nu tu trebuie să o plătești (dacă dovedești vânzarea)

Această diferență creează impresia de contradicție, dar ambele lucruri sunt reale și corecte în contextul lor.

Ce trebuie să faci dacă ai primit amendă după vânzare

Dacă te afli în această situație, există o procedură clară.

Primul pas este să formulezi o contestație în instanță, în baza OG nr. 2/2001.

Trebuie să dovedești că nu mai erai proprietar la momentul sancțiunii.

Documentele esențiale sunt:

Contractul de vânzare-cumpărare Dovada predării mașinii Eventual dovada radierii fiscale

Instanțele anulează frecvent aceste amenzi dacă există dovadă clară a vânzării.

Această practică este confirmată și de specialiștii în drept, care arată că astfel de sancțiuni pot fi contestate și anulate.

Cum se face corect transferul de răspundere

Pentru a evita complet astfel de situații, procedura trebuie finalizată integral.

Transferul corect presupune:

Încheierea contractului de vânzare Radierea fiscală de la primărie Declararea vânzării Transcrierea la DRPCIV de către cumpărător

Dacă una dintre aceste etape lipsește, riscul de a primi amenzi rămâne.

Există inclusiv situații în care, din cauza bazelor de date neactualizate, fostul proprietar continuă să fie sancționat.

Ce riști dacă nu verifici procedura după vânzare

Mulți vânzători consideră că odată semnat contractul, responsabilitatea se încheie. În realitate, nu este suficient.

Dacă noul proprietar nu face transcrierea:

poți primi amenzi pentru rovinietă poți primi amenzi de circulație poți rămâne cu impozitul pe mașină

