Poliția Locală a Sectorului 1 din București a început dotarea agenților cu camere audio-video portabile, în baza legislației adoptate în 2026. Primăria a cumpărat 130 de dispozitive bodycam, care permit înregistrarea intervențiilor și transmiterea imaginilor în direct către dispecerat. Camerele pot fi utilizate inclusiv în timpul verificării parcărilor neregulamentare, iar înregistrările sunt păstrate timp de șase luni, cu excepțiile prevăzute de lege.

Polițiștii locali din Sectorul 1 al Capitalei au primit echipamente bodycam, pe care le pot folosi în timpul intervențiilor. Dispozitivele înregistrează imagini și sunete, iar persoanele verificate pot fi informate că discuțiile cu agenții sunt filmate. Folosirea acestor camere de către polițiștii locali a devenit posibilă după modificarea legislației, la începutul anului 2026. Anterior, utilizarea acestui tip de echipament era permisă Poliției Române, însă polițiștii locali nu aveau un cadru legal similar.

Primăria Sectorului 1 a achiziționat 130 de camere portabile, destinate agenților care desfășoară activități pe teren. Echipamentele au o autonomie de aproximativ 12 ore și pot fi activate atunci când polițiștii intervin.

Înainte de începerea programului, fiecare agent folosește un card nominal pentru a prelua dispozitivul care i-a fost repartizat. Camera rămâne în modul de veghe până la activarea înregistrării.

Directorul general al Poliției Locale Sector 1, Mihaela Rădulescu, a explicat pentru Mediafax cum sunt utilizate echipamentele.

„Fiecare polițist local are un card, care este nominal, fiecăruia dintre ei. În momentul în care activează cititorul, una dintre camere care este arondată lui, este activă, o preia și pleacă în teren. Ea rămâne într-o stare de veche în tot timpul intervenției și în momentul în care ajunge la intervenția respectivă, nu trebuie decât să apese un buton și ea înregistrează. Ce este foarte important este că acest sistem trage și live în dispecerat”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Primarul Sectorului 1, George Tuță, a explicat că achiziția camerelor urmărește documentarea intervențiilor, în special în situațiile în care cetățenii contestă modul în care au acționat agenții.

Înregistrările pot fi folosite atât pentru verificarea reclamațiilor formulate împotriva polițiștilor, cât și pentru susținerea constatărilor făcute de aceștia.

„Se întâmplă de multe ori să fie contestată intervenția poliției locale. Până acum aveam ca instrument doar declarația, care în general era scrisă și care avea nevoie de un timp destul de îndelungat pentru a se stabili care e adevărul și de multe ori nu se întâmpla nimic. Știm asta cu toții. Camerele acestea, bodycam-urile, vin și înregistrează audio și video faptele și adevărul. Și atunci e un instrument prin a stabili, pentru a-i proteja și pe cetățeni, care poate beneficiază de un comportament necorespunzător din partea unui agent de poliție locală, se întâmplă și lucrurile astea, dar îi protejează și pe polițiștii locali care astăzi au un instrument pentru a demonstra profesionalismul pe care îl aplică atunci când acționează. Este și un mecanism legal în situația în care contravenientul nu dorește să semneze procesul verbal de contravenție”, a declarat George Tuță.

Întrebat când vor putea fi observate efectele introducerii acestor dispozitive, edilul a spus că obiectivul nu este obținerea unui anumit număr de înregistrări.

„Nu căutăm un rezultat din câte imagini pe camerele de pe bodycam-uri. Noi ne dorim modernizarea poliției locale, care să aibă o atitudine profesionistă atunci când intervine și să eliminăm, dacă vreți, riscul acelei categorii de oameni care se bucurau în momentul în care nu vedea nimeni”.

Utilizarea camerelor bodycam de către polițiștii locali a fost reglementată prin modificările legislative adoptate în ianuarie 2026.

Înainte de această schimbare, mai multe administrații locale cumpăraseră dispozitive de înregistrare, dar folosirea lor a generat probleme juridice. Printre instituțiile vizate s-au numărat Poliția Locală Cluj-Napoca, Poliția Locală Constanța și Poliția Locală Sector 4 din București.

În lipsa unui temei legal pentru efectuarea înregistrărilor fără consimțământ, instanțele au dispus în anumite cazuri oprirea utilizării echipamentelor și ștergerea imaginilor colectate.

Noua legislație permite înregistrarea în timpul legitimării persoanelor, al conducerii acestora la sediul poliției și al constatării unor infracțiuni sau contravenții, în condițiile stabilite de lege.

Potrivit Legii nr. 18/2026, înregistrările realizate cu dispozitivele bodycam sunt păstrate timp de șase luni de la data obținerii lor.

După expirarea acestei perioade, imaginile trebuie distruse prin proceduri ireversibile. Excepție fac înregistrările utilizate în cadrul procedurilor judiciare, care sunt păstrate potrivit regulilor aplicabile probelor.

Legea permite efectuarea înregistrărilor fără consimțământul persoanelor vizate în situațiile prevăzute expres. Polițiștii locali au însă obligația de a informa cetățenii că sunt înregistrați, atunci când împrejurările permit acest lucru.