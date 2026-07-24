Incidentul în care o drona a fost doborâtă în județul Buzău de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a fost relatat pe larg de Reuters și de alte publicații internaționale. O sursă din Armata Română a declarat pentru agenția de presă că ancheta privind proveniența aparatului este încă în desfășurare, dar a invocat contextul atacurilor desfășurate de Rusia în regiune.

Autoritățile române nu au stabilit până în acest moment originea și scopul dronei. Aparatul a fost însă identificat vizual de pilotul român ca fiind o dronă de tip Shahed, model Geran-2, relatează Mediafax.

„Se desfășoară o anchetă pentru a stabili originea dronei. Însă, în această parte a lumii, Rusia este cea care a lansat atacul”, a declarat o sursă din Armata Română pentru Reuters.

Agenția internațională de presă a prezentat informațiile oferite de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de generalul Gheorghe Maxim în cadrul conferinței organizate de Ministerul Apărării Naționale.

Cei doi au anunțat că autoritățile nu au identificat încă originea sau scopul aparatului de zbor și că investigația continuă. Pilotul avionului F-16 care a interceptat și doborât drona a identificat-o vizual drept un aparat de tip Shahed, model Geran-2.

Stabilirea cu exactitate a provenienței urmează să fie făcută după analizarea fragmentelor recuperate și a celorlalte informații strânse în cadrul anchetei.

Resturile dronei au ajuns pe un teren agricol din județul Buzău. Potrivit declarațiilor prefectului județului, citate de Reuters, fragmentele au căzut pe un câmp de grâu, fără să provoace victime sau pagube materiale.

Incidentul a atras atenția presei internaționale deoarece aparatul a fost distrus după ce a pătruns și a traversat o parte a spațiului aerian național. Reuters a legat cazul de îngrijorările tot mai mari privind securitatea statelor aflate pe flancul estic al NATO, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

România are o graniță terestră de aproximativ 560 de kilometri cu Ucraina. După declanșarea invaziei ruse, în februarie 2022, autoritățile române au raportat în mai multe rânduri pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian național. Incidentele au apărut în special după ce Moscova a început să atace porturile ucrainene situate de-a lungul Dunării.

Atacurile asupra infrastructurii portuare din apropierea frontierei României au crescut riscul ca fragmente de drone sau aparate de zbor să ajungă pe teritoriul țării.

Generalul Gheorghiță Vlad a declarat că atacurile rusești asupra regiunii Odesa s-au intensificat înaintea sezonului de recoltare. Aceste operațiuni pun presiune asupra rutelor energetice și comerciale importante din zona Mării Negre.

În momentul în care drona a pătruns în spațiul aerian al României, regiunea Odesa era vizată de un atac cu rachete de croazieră rusești de tip „Banderol”, potrivit informațiilor publicate de Kyiv Post. Ancheta autorităților române trebuie să stabilească dacă aparatul doborât în Buzău avea legătură directă cu operațiunile desfășurate în același interval în Ucraina.

Cazul a fost prezentat și de Euronews, precum și de publicații din Asia și Orientul Mijlociu. Presa internațională a relatat că ar fi pentru prima dată când România distruge o dronă aflată în propriul spațiu aerian. Incidentul a fost prezentat drept un nou episod al tensiunilor provocate în regiune de războiul din Ucraina și de atacurile desfășurate în apropierea granițelor NATO.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după doborârea dronei și a transmis un mesaj de susținere pentru România.

Aceasta a afirmat că „spațiul aerian european a fost încă odată încălcat” și a felicitat Armata Română pentru intervenția prin care aparatul a fost doborât. Oficialul european a legat incidentul de necesitatea consolidării apărării și a capacității de descurajare la frontiera estică a Uniunii Europene.