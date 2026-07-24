Ursula von der Leyen a felicitat armata română pentru intervenție și a anunțat că întărirea apărării la frontiera estică a Uniunii Europene rămâne o prioritate. Președinta Comisiei Europene a transmis vineri un mesajul de susținere pentru România, după ce o dronă care a pătruns în spațiul aerian național a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, în apropierea localității Padina din județul Buzău.

Președinta Comisiei Europene a reacționat printr-un mesaj publicat pe platforma X, după doborârea dronei în județul Buzău.

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit armata română pentru reacția sa rapidă și eficientă, care a asigurat securitatea noastră comună”, a transmis Ursula von der Leyen.

Oficialul european a legat incidentul de necesitatea consolidării capacităților de apărare de-a lungul graniței estice a Uniunii Europene.

„Întărirea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei noastre de est rămâne o prioritate absolută”, a mai precizat Ursula von der Leyen.

Incidentul a avut loc după ce aparatul de zbor a fost detectat în apropiere de Sulina și a traversat mai multe zone din estul și sud-estul țării.

Aparatul de zbor a fost doborât în jurul orei 11:00 de pilotul unuia dintre cele două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române ridicate de la sol pentru interceptare.

La operațiune au participat și două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în România.

Drona fusese identificată pe radar la ora 09:39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

Dupăintrarea în spațiul aerian al României, drona a urmat un traseu în zig-zag și a trecut prin zone aflate în apropierea municipiilor Brăila și Fetești.

Aparatul și-a schimbat ulterior direcția către județul Buzău, unde a fost doborât pe un câmp din apropierea localității Padina.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că pilotul avionului F-16 a identificat vizual aparatul ca fiind o dronă de tip Shahed, model Geran-2.