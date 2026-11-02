Ce s-a întâmplat cu Lenny Kravitz. Numele artistului, asociat cu un accident aviatic mortal

Cântărețul american Lenny Kravitz a fost victima unor știri false răspândite pe internet, după prăbușirea unui avion privat, duminică, în Florida. Agentul său de presă a infirmat pentru revista Variety, zvonurile potrivit cărora artistul s-ar fi aflat printre cele nouă persoane decedate în accidentul produs în Palm Beach County.

Lenny Kravitz nu s-a aflat la bordul avionului privat care s-a prăbușit duminică după-amiază în Florida. Informația a fost confirmată de reprezentanta artistului, după ce mai multe mesaje distribuite pe rețelele sociale au susținut că muzicianul american ar fi murit în accident.

Potrivit revistei Variety, zvonurile au apărut la scurt timp după prăbușirea unui avion Learjet 60, care efectua un zbor spre Bahamas. Toate cele nouă persoane aflate la bord au murit în urma tragediei.

Carleen Donovan, agentul de presă al cântărețului, a respins informațiile apărute în mediul online, potrivit cărora Lenny Kravitz s-ar fi numărat printre victime. Reprezentanta artistului a declarat pentru Variety că relatările sunt „neadevărate şi incorecte”.

Avionul Learjet 60 s-a prăbușit duminică după-amiază pe un trotuar din Palm Beach County, în timp ce se îndrepta spre Bahamas. În urma accidentului, toate cele nouă persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Identitățile pasagerilor nu au fost făcute publice până în prezent.

Informațiile false au început să circule după distribuirea unui mesaj pe platforma X, atribuit unei femei-pilot, Emily Shelton. Postarea sugera că aceasta urma să îl transporte pe Lenny Kravitz cu un avion privat, pe o rută aeriană către Bahamas.

„Sunt onorată să-l transport mâine pe nimeni altul decât Lenny Kravitz de la AUS (Austin) la ELH (Bahamas)", se afirmă în mesajul pilotului Emily Shelton.

Postarea conținea și o referire la una dintre piesele cunoscute ale artistului.

„Aştept cu nerăbdare să îl am alături de mine la bord! În cabina de pilotaj va răsuna cântecul 'It Ain't Over 'Till It's Over'", ar fi scris ea.

Mesajul a fost asociat ulterior cu accidentul din Florida, deși Emily Shelton nu pilota aeronava care s-a prăbușit.

Potrivit publicației New York Post, femeia aflată la comenzile avionului implicat în accident era Nathalia Gadelha Filgueiras. Identitatea pilotului de sex masculin nu fusese dezvăluită la momentul relatărilor. Emily Shelton a reacționat și ea după ce numele său a fost asociat cu accidentul aviatic. Într-un mesaj publicat pe TikTok, femeia a declarat că nu a pilotat aeronava și le-a cerut utilizatorilor să nu mai distribuie informații neverificate.

„Am aflat de curând că există zvonuri potrivit cărora eu aş fi fost pilotul în cazul accidentului aviatic produs recent în Palm Beach. Aş dori să clarific faptul, cu tot respectul cuvenit, că nu am fost eu. Rog oamenii să înceteze să facă speculaţii şi să răspândească informaţii false despre această tragedie şi îi rog să dea dovadă de respect faţă de cei implicaţi. Gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care şi-au pierdut viaţa şi către toţi cei afectaţi".

Biroul șerifului din comitatul Palm Beach a început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care avionul Learjet 60 s-a prăbușit.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat cauza accidentului și nici lista oficială a persoanelor decedate.

În paralel, reprezentanții lui Lenny Kravitz au infirmat informațiile privind presupusa moarte a artistului, care au circulat pe rețelele sociale după tragedie.