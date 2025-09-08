Justitie Ce pățești dacă ataci o persoană pe Facebook. Poate fi penal







Rețelele de socializare au devenit un canal de comunicare esențial, iar utilizatorii sunt adesea tentați să își exprime opiniile sau nemulțumirile într-un mod direct, uneori agresiv, criticând situații, persoane sau comportamente. Într-o societate democratică, libera exprimare este un pilon fundamental, însă cetățenii au obligația să păstreze anumite limite, susține avocatul Georgian Ionuț Stan.

Conform articolului 30 din Constituție, libertatea de exprimare este un drept fundamental, dar limitat. Aceasta poate fi restricționată pentru a proteja demnitatea, onoarea, viața privată și dreptul la propria imagine, așa cum prevede alin. 6 al aceluiași articol.

Defăimarea constă în răspândirea de afirmații false, tendențioase sau jignitoare la adresa unei persoane sau denaturarea unor evenimente cu scopul de a-i afecta reputația sau imaginea. În prezent, rețelele sociale sunt considerate spațiu public, iar declarațiile care prejudiciază imaginea unei persoane pot avea consecințe juridice.

„Toți utilizatorii din mediul online trebuie să conștientizeze că și spațiul digital este supus acelorași rigori ca și cel fizic. Adică, acțiunile din mediul virtual pot avea aceleași consecințe ca cele din viața reală. Utilizarea unui limbaj jignitor sau neadecvat poate atrage atât consecințe penale, dacă sunt încălcate limitele libertății de exprimare, cât și consecințe civile sau contravenționale. Este un spectru larg de răspundere”, ne-a spus avocatul.

Primul pas recomandat, chiar dacă nu este prevăzut în mod expres de lege, este încercarea unei soluții amiabile. Aceasta constă în trimiterea unei notificări scrise către persoana care a făcut afirmațiile, în care să i se explice efectele declarațiilor sale și posibilele consecințe legale dacă nu le retrage.

Dacă această soluție nu are efect, următorul pas este acționarea în instanță.

„Dacă o persoană se simte lezată de un anumit limbaj, poate deschide o acțiune în instanțele de judecată pe zona civilă sau se poate adresa poliției pentru aplicarea unei sancțiuni contravenționale”, adaugă avocatul Georgian Stan.

În temeiul art. 252 din Codul Civil, orice persoană are dreptul la protecția demnității și a intimității vieții private. În plus, Art. 253 prevede că instanța poate obliga autorul faptei să ia măsuri pentru restabilirea dreptului încălcat. Aceste măsuri pot include: obligarea autorului să publice hotărârea de condamnare pe cheltuiala sa, ștergerea materialelor defăimătoare, prezentarea scuzelor în mod public și plata de despăgubiri morale.

„În cazul în care, de exemplu, vorbim despre o persoană de cetățenie romă care a fost jignită, ea se poate adresa direct organelor de urmărire penală, întrucât există legislație specială privind combaterea antițigănismului”, arată avocatul.

De asemenea, consecințe pot exista și în cazul celor care lansează comentarii antisemite pe Facebook.

„Dacă este vorba despre antisemitism, există o legislație specială pe această zonă; dacă sunt comentarii cu tentă nazistă, legionară, la fel există o protecție penală. Dacă se incită la ură, există o protecție penală și sunt consecințe penale”, a încheiat avocatul.