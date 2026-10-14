Ce paste pun românii cel mai des în farfurie și cum le preferă gătite

Pastele cu ouă sunt preferate de 33% dintre români, în timp ce cele din grâu dur 100% ocupă locul al doilea în clasamentul preferințelor. Un studiu realizat de Reveal Marketing Research, în parteneriat cu producătorul Hutton, arată că românii aleg în proporții apropiate pastele fabricate în România și pe cele produse în Italia, dar preferă să le gătească nici prea moi, nici prea tari.

O treime dintre respondenți (33%) preferă pastele cu ouă, indiferent de tipul de făină folosit. Pe locul al doilea se află pastele din grâu dur 100%, cu 20%, urmate de cele integrale, preferate de 14% dintre participanți.

Pentru 13% dintre români, tipul pastelor nu contează, principalul criteriu fiind prețul. Pastele din grâu moale sunt alese de 8% dintre respondenți, cele din amestec de grâu moale și dur de 7%, iar pastele fără gluten de 4%.

Atunci când prețurile sunt similare, 38% dintre români ar alege paste fabricate în România, iar 36% le-ar prefera pe cele produse în Italia. Pentru 16% dintre respondenți, alegerea depinde de tipul și calitatea pastelor, în timp ce 10% țin cont în primul rând de brand.

Preferințele diferă în funcție de vârstă. Aproape jumătate dintre reprezentanții Generației Z, cu vârste între 14 și 29 de ani, preferă pastele italienești (49%), față de 29% care le aleg pe cele fabricate în România.

În schimb, în grupa de vârstă 45-54 de ani, 46% preferă pastele românești, comparativ cu 32% care le aleg pe cele italienești.

În privința mărcilor italiene, 56% dintre respondenți caută un brand recunoscut pentru calitatea pastelor, în timp ce 17% se orientează către unul foarte cunoscut.

„Datele scot la iveală un contrast interesant: românii pot cumpăra «italian», dar gătesc și consumă «românește». Peste o treime ar alege, la preț similar, paste fabricate în Italia, iar 56% ar căuta un brand italian recunoscut pentru calitate. Odată ajunse în bucătărie, însă, pastele intră în ritualul românesc de gătit: doar un sfert dintre români (26%) le prepară «al dente», textura asociată în mod tradițional cu stilul italian”, a declarat Marius Luican, director general al Reveal Marketing Research.

Cei mai mulți respondenți preferă pastele nici prea moi, nici prea tari, această variantă fiind aleasă de 32% dintre participanți. Alți 31% le preferă bine fierte și moi, în timp ce 26% optează pentru textura „al dente”, asociată stilului italian.

Pastele bine fierte și moi sunt preferate mai ales de Millennials, persoanele cu vârste între 30 și 45 de ani, în rândul cărora procentul ajunge la 36%.

Textura „al dente” are cei mai mulți adepți în Banat, unde este preferată de 33% dintre respondenți, și în gospodăriile cu venituri lunare de peste 15.000 de lei, unde procentul ajunge la 35%.

Aproape opt din zece români (78%) au cumpărat paste în luna precedentă studiului, iar șapte din zece le gătesc cel puțin o dată pe săptămână.

Mai exact, 45% dintre respondenți prepară paste aproximativ o dată pe săptămână, în timp ce 25% le gătesc de câteva ori pe săptămână.

Frecvența consumului diferă și în funcție de componența gospodăriei. În familiile cu patru persoane, 77% dintre respondenți gătesc paste săptămânal, față de 59% dintre cei care locuiesc singuri.

În gospodăriile cu copii minori, 78% dintre respondenți gătesc paste cel puțin o dată pe săptămână, comparativ cu 63% în gospodăriile fără copii minori. Procentul ajunge la 88% în familiile cu adolescenți cu vârste între 11 și 14 ani.

Generația din care fac parte respondenții influențează și ea frecvența preparării pastelor. O treime dintre reprezentanții Generației Z gătesc paste de câteva ori pe săptămână, comparativ cu 10% dintre persoanele din generația Baby Boomers.

În orașele cu peste 200.000 de locuitori, 32% dintre respondenți prepară paste de mai multe ori pe săptămână.

Pentru 42% dintre români, pastele reprezintă o masă rapidă și ușor de preparat, iar 38% le asociază cu o masă gustoasă pentru întreaga familie. Doar 8% dintre respondenți le asociază în primul rând cu bucătăria italiană.

Femeile aleg mai frecvent varianta unei mese rapide: 46% dintre acestea au făcut această asociere, comparativ cu 37% dintre bărbați. Procentul ajunge la 47% în rândul generației Millennials.

Studiul Reveal Marketing Research, realizat în parteneriat cu producătorul de paste Hutton, s-a desfășurat online în septembrie 2026, pe un eșantion de 1.007 respondenți, reprezentativ pentru utilizatorii de internet din mediul urban, cu vârste de peste 18 ani.

Eroarea maximă de eșantionare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.