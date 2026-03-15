Ce obiecte din casă trebuie înlocuite periodic, chiar dacă par în stare bună

Social

Comentează știrea
Ce obiecte din casă trebuie înlocuite periodic, chiar dacă par în stare bunăPerne. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Multe obiecte folosite zilnic nu se deteriorează vizibil de la început, dar asta nu înseamnă că pot fi păstrate la nesfârșit. În locuință există produse care își pierd treptat eficiența, rețin umezeală, murdărie sau microbi și ajung să nu mai ofere același rezultat, chiar dacă la prima vedere par încă bune.

Bureții din bucătărie trebuie schimbați mai des decât pare necesar

Buretele de vase este unul dintre obiectele care se uzează repede, chiar dacă nu se rupe și nu capătă imediat un aspect degradat. Potrivit NSF, bureții umezi pot deveni un loc favorabil pentru acumularea microorganismelor, mai ales fiindcă sunt folosiți frecvent pe suprafețe diferite și rămân mult timp umezi.

Aceeași sursă arată că bureții trebuie dezinfectați regulat și schimbați des, aproximativ la două săptămâni sau mai repede, dacă se degradează, capătă miros ori se destramă. Chiar și atunci când par în stare bună, fibrele lor își pot pierde eficiența, iar curățarea nu mai este la fel de bună ca la început.

Burete. Sursa foto: Freepik

Cârpele și lavetele trebuie păstrate curate, dar și înlocuite la timp

De asemenea, cârpele de curățenie, inclusiv lavetele din microfibră, au o durată limitată de folosire. Publicația The Spruce notează că lavetele din microfibră trebuie spălate după fiecare folosire sau cel târziu după câteva utilizări, în funcție de cât de murdare sunt.

Locul din munții României unde au fost ascunse peste 120 de tone de aur
Ilie Bolojan, despre interviul dat de mama sa: Nu știam, dar nu mă pot supăra pe ea. Ce replică i-a dat Olguței Vasilescu
În timp, ele își pierd capacitatea de a aduna praful și murdăria, mai ales dacă rămân încărcate cu reziduuri sau dacă încep să se deterioreze.

Pentru cârpele obișnuite de bucătărie, recomandarea este și mai strictă: ele trebuie schimbate des la spălat, iar atunci când devin uzate, aspre ori își pierd textura, trebuie înlocuite. Chiar dacă nu au pete evidente, materialul poate să nu mai curețe eficient și poate păstra umezeală sau mirosuri

Periuțele de dinți nu se folosesc până când par complet uzate

Periuța de dinți este un alt obiect care trebuie schimbat periodic, fără a aștepta deteriorarea evidentă. American Dental Association recomandă înlocuirea periuței la fiecare trei-patru luni sau mai devreme, dacă perii devin tociți ori deformați.

Periuțe de dinți. Sursa foto: Freepik

O periuță veche poate părea încă utilizabilă, însă perii uzați nu mai curăță la fel de bine suprafața dinților și linia gingiilor. Din acest motiv, schimbarea periodică nu ține doar de aspect, ci și de eficiența reală a periajului zilnic.

Pernele își pierd fermitatea chiar dacă la exterior par în stare bună

Un obiect adesea ignorat este perna de dormit. La exterior poate părea curată și bine păstrată, însă în timp își pierde forma, fermitatea și capacitatea de susținere. Potrivit Sleep Foundation, multe perne ar trebui schimbate, în general, la unu-doi ani, chiar dacă nu prezintă defecte vizibile.

Semnele pot fi discrete: materialul nu mai revine la forma inițială, perna se aplatizează mai repede sau nu mai oferă același sprijin în timpul somnului. Tocmai de aceea, aspectul exterior nu este un criteriu suficient atunci când este evaluată utilitatea unui astfel de obiect.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:56 - Locul din munții României unde au fost ascunse peste 120 de tone de aur
23:45 - Ilie Bolojan, despre interviul dat de mama sa: Nu știam, dar nu mă pot supăra pe ea. Ce replică i-a dat Olguței Vasil...
23:37 - Premiile Oscar 2026. Producțiile „Sinners” și „One Battle After Another”, în cursa pentru râvnitul trofeu
23:29 - Istoria rețelelor sociale. Când și în ce an a apărut prima platformă de comunicare
23:20 - Greșeli frecvente care pot deteriora hainele în timpul spălării
23:12 - Aeronavele americane, ajunse în România. Radu Miruță: Nu au armament sau explozibil

HAI România!

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Proiecte speciale