Ce mesaj i-au trimis Simonei Halep organizatorii Openului Australian: Mereu te poți baza pe Simo. Ne vedem în 2023

Organizatorii Openului Australian nu au ratat momentul și i-au urat „La mulți ani!” Simonei Halep, care a împlinit marți 31 de ani. Mesajul a fost însoțit și de un videoclip care arată talentul uriaș, dar și determinarea jucătoarei de tenis.

„Mereu te poți baza pe Simo să acopere tot terenul. La mulți ani, Simona Halep! Ne vedem în 2023!”, au scris australienii pe rețelele sociale.

Urarea a fost însoțită și de un videoclip, care prezintă momente memorabile din timpului unui meci disputat de Simona Halep la Melbourne. Este vorba despre partida cu Eugenie Bouchard din turul 2 al Openului Australiei, din cadrul ediției 2018. Simona Halep și-a spulberat adversara și a câștigat meciul în două seturi parcă trase la indigo: 6-2, 6-2.

În 2022, Simona Halep s-a oprit în faza optimilor de finală ale Openului Australian, la capătul unui meci-maraton cu Alize Cornet, desfășurat la temperaturi greu de suportat, potrivit sport.ro.

You can always count on Simo to cover the court ⚡️

Happy birthday, @Simona_Halep. See you in 2023! pic.twitter.com/NkLp2sWZrd

— #AusOpen (@AustralianOpen) September 27, 2022