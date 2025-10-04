Ce este proiectul Octopus, zidul anti-dronă al NATO la care participă și România

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a anunțat că proiectul zidului anti-dronă al NATO se va numi „Octopus”. Sistemul va forma o barieră regională de apărare împotriva dronelor, avioanelor și altor amenințări aeriene, iar România va juca un rol strategic în implementarea acestuia.

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a declarat, sâmbătă, la Digi24, că proiectul regional de apărare împotriva dronelor va purta denumirea „Octopus”, simbolizând o rețea complexă de protecție ce va acoperi statele membre ale NATO din flancul estic.

„Vă dau oarecum în premieră o serie de exemple. Se va numi proiectul Octopus, această caracatiță care va însemna un zid de protecție al statelor Alianței Nord-Atlantice împotriva incursiunilor dronelor, avioanelor, diverselor elemente care la un moment dat pot genera probleme de securitate prin încălcarea dreptului internațional”, a explicat Diaconescu.

Oficialul a precizat că proiectul se află în faza de planificare și că va implica o cooperare strânsă între statele aliate din regiune, inclusiv România, Bulgaria și Turcia, pentru consolidarea apărării la Marea Neagră.

„Este o decizie ce urmează a fi luată, dar nu există în acest moment nuanțări sau relativizări în legătură cu un astfel de proiect. Pot să vă spun că inclusiv din ceea ce facem în cadrul Administrației Prezidențiale, conform competențelor constituționale, în special prin președintele Nicușor Dan, este să avem o proiecție regională cât se poate de clară. Proiecția forței, vreau să spun, în ceea ce privește cooperarea cu Bulgaria, cooperarea cu Turcia în Marea Neagră, în ceea ce privește cooperarea cu statele din partea nordică a flancului estic”, a precizat Cristian Diaconescu.

Consilierul prezidențial a explicat că toate statele implicate în proiectul „Octopus” vor avea o reacție coordonată în cazul oricăror agresiuni venite din afara granițelor NATO.

„Presupune faptul că, la un moment dat, să spunem că am avea patru sau șase avioane de luptă, evident ipotetic. Aceste avioane de sprijin din partea statelor contributoare nu vor fi numai pentru susținerea unor state care până acum au beneficiat de această poliție aeriană, ci a întregului flanc. Acolo unde apar intervenții din afară care încalcă suveranitatea țărilor respective, omogenitatea reacției militare va fi aceeași, de la Marea Baltică la Marea Neagră”, a subliniat Diaconescu.

Președintele Nicușor Dan a confirmat că Uniunea Europeană și statele NATO analizează deja un concept comun de apărare numit „zid anti-dronă”. Acesta ar urma să fie implementat de-a lungul flancului estic, pentru a proteja infrastructurile critice și spațiul aerian al țărilor riverane Rusiei și Ucrainei.

„Deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi care nu sunt... nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și, chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta, se merge pe conceptul ăsta de zid anti-dronă”, a explicat șeful statului.

Președintele a adăugat că România este implicată în discuțiile politice și tehnice privind proiectul „Octopus”, inclusiv în componenta de finanțare și operare.

„Aici a fost o discuție politică care s-a dus, în ultima ei parte, și pe partea de finanțare. Pe chestiunea operațională sunt miniștrii de apărare care se întâlnesc mult mai des decât se întâlnesc liderii țărilor”, a explicat Nicușor Dan.

Potrivit declarațiilor președintelui României, implementarea sistemului ar putea începe în următoarele luni, în funcție de deciziile tehnice și bugetare adoptate de statele partenere.

„Există deja discuții avansate între țările din flancul estic. Chiar dacă mai există nuanțe legate de implementare, conceptul de protecție aeriană unitară a fost acceptat. Zidul anti-dronă ar putea deveni operațional într-un interval scurt de timp”, a precizat șeful statului.

Proiectul „Octopus” se înscrie în strategia NATO de întărire a apărării aeriene pe flancul estic, ca răspuns la incidentele repetate cu drone și rachete provenite din zona de conflict ucraineană. Sistemul va funcționa integrat, permițând o reacție coordonată și rapidă între statele membre, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.