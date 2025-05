Monden Ce a lăsat în urmă Cristina Deleanu. Eugen Cristea: Pentru mine, moștenirea ei înseamnă tot







Cristina Deleanu, una dintre cele mai respectate actrițe ale generației sale, a lăsat în urmă o moștenire culturală impresionantă, care va dăinui în conștiința publicului și în patrimoniul artistic românesc.

Moștenirea unei mari doamne a teatrului românesc

A activat în teatru, film, televiziune, dar și în radio, fiind cunoscută pentru talentul ei de excepție și pentru vocea caldă și expresivă. Cu o carieră de zeci de ani, artista s-a remarcat și prin eleganța discretă cu care a ales să-și trăiască viața și profesia.

Soțul său, actorul Eugen Cristea, a vorbit cu profund respect despre complexitatea moștenirii pe care aceasta o lasă în urmă: „Apropo de moștenire, rămâne un material bogat cinematografic, televizionistic și mai mult decât atât să nu uităm radioul, înregistrările din radio, cu sute de piese de teatru radiofonic, sute de momente poetice, ea fiind o mare recitatoare și îndrăgostită de poezie și nu în ultimul rând de scris.” Piesele în care a jucat, rolurile interpretate și momentele artistice înregistrate vor continua să inspire generații întregi de tineri actori și iubitori de cultură.

Cristina Deleanu, scriitoare de suflet și povestitoare de vieți

În ultimii ani din viață, Cristina Deleanu a început să se exprime și prin scris. A lăsat în urmă două volume importante, în care a adunat poveștile colegilor ei de scenă, oameni care i-au fost și prieteni de suflet.

Cărțile „Maeștrii și extraordinarele lor vieți” și „Și totuși actorul” sunt nu doar mărturii despre o epocă artistică, ci și declarații de iubire față de breasla teatrului. Prin aceste pagini, Cristina a oferit o perspectivă intimă asupra unei lumi pe care o iubea profund. Volumele sale redau atât farmecul, cât și sacrificiul din spatele cortinei, iar fiecare rând scris pare o reverență adusă scenei.

În loc să aleagă expunerea mediatică, Cristina a preferat să rămână fidelă valorilor ei: discreție, profunzime și demnitate. Scrisul a fost, în ultimii ani, forma prin care și-a continuat dialogul cu publicul și cu arta.

Eugen Cristea, inspirat de Cristina Deleanu să scrie la rândul său

Moștenirea lăsată de Cristina Deleanu nu a fost doar una profesională, ci profund personală. Pentru Eugen Cristea, soția sa a fost un model artistic și moral, un partener de viață care i-a influențat nu doar cariera, ci și alegerile personale.

Emoția și dorul s-au transformat în creație, iar în urmă cu doi ani, inspirat de activitatea și demersul Cristinei, Eugen Cristea a publicat și el o carte de suflet, închinată colegilor din teatru. „Stârnit de ea m-am molipsit și am scos și eu o carte. Maeștri în careu se numește. A apărut în urmă cu doi ani la Editura Alias, în care am portretele a 80 de actori alături de care am fost: începând de la Radu Beligan și până la cei mai tineri.”

Această lucrare este o dovadă că iubirea și admirația pot naște la rândul lor artă. Prin scris, prin voce, prin prezența sa delicată, Cristina Deleanu continuă să trăiască în memoria celor care au cunoscut-o și apreciat-o. Iar pentru Eugen Cristea, fiecare proiect artistic este, de acum, și un omagiu adus celei care i-a fost muză și iubire, scrie wowbiz.