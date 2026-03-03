Economie

CCIR repoziționează România pe harta economică a Amercii Latine

CCIR repoziționează România pe harta economică a Amercii Latine

Lima, 2 martie 2026:Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a organizat, în data de 2 martie a.c., un forum de afaceri la Lima, în Republica Peru, în cadrul unei misiuni economice conduse de președintele organizației, dl Mihai Daraban. 

La eveniment a participat o delegație de peste 25 reprezentanți ai unor companii românești active în sectoarele energie, transport feroviar, logistică, construcții, arhitectură, echipamente electrice, real estate și servicii tehnice, care au beneficiat de  un cadru optim pentru identificarea de parteneri de afaceri peruvieni.

Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a atras atenția asupra subevaluării sistemice a exporturilor românești în statisticile oficiale, menționând faptul că „cifrele evidențiate scriptic ca reprezentând schimburile comerciale între Peru și România nu sunt o măsură reală a prezenței mărfurilor românești pe piața peruviană. Statisticile nu evidențiază, de exemplu, cantitatea de subansamble din industria automotive care echipează diferite autoturisme fabricate în România și care ajung în Peru prin lanțuri de distribuție internaționale. Valoarea reală a produselor românești de pe piața peruviană este, cu certitudine, mai mare decât reiese din datele oficiale. Un alt sector de interes pentru oamenii de afaceri din Peru este cel agricol și, profitând de această ocazie, adresez o invitație tuturor celor interesați de a participa la Indagra, cel mai mare târg de profil din Europa de Sud-Est, pentru a duce la un alt nivel relațiile dintre cele două medii de afaceri. CCIR este disponibilă în permanență în ceea ce privește facilitarea conectării companiilor peruviene cu cele românești. Faptul că există deja companii din România cu acționariat peruvian demonstrează că această colaborare este posibilă și profitabilă”.

Prezent la forumul de afaceri, Oscar Zapata Alcazar, președintele Camerei Naționale de Comerț, Producție, Turism și Servicii a Republicii Peru (PERUCÁMARAS), a subliniat la rândul său importanța acestei vizite care, în opinia sa, „simbolizează deschiderea de noi oportunități de cooperare economică și reafirmă vocația Republicii Peru de a se integra activ pe piețele internaționale. Ceea ce se află în joc este construirea încrederii reciproce, iar, în aceste vremuri de incertitudine globală, evenimentele ca cel organizat astăzi împreună cu CCIR, capătă o valoare specială și ne reamintesc că, în cooperarea internațională, rezidă calea cea mai sigură spre prosperitate comună”.

