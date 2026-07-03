Situația ROMATSA va fi analizată în ședința de Guvern de vineri, după ce compania a fost notificată cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul procedurii de executare silită deschise de Pfizer împotriva statului român. Executivul pregătește contestarea măsurii în instanță, în timp ce reprezentanții regiei dau asigurări că traficul aerian se desfășoară în condiții normale.

ROMATSA a anunțat că a fost notificată de EUROCONTROL, la 30 iunie 2026, cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie într-o procedură de executare silită deschisă de Pfizer România împotriva statului român.

Executarea vizează o sumă totală de 3.419.721.100,56 lei, reprezentând principal și dobânzi, la care se adaugă 18.564.777,07 euro cheltuieli de recuperare.

Notificarea transmisă de EUROCONTROL privește sumele pe care organizația le colectează pentru serviciile de navigație aeriană de rută furnizate de ROMATSA. În calitate de terț poprit, EUROCONTROL este obligată să declare în termen de 15 zile sumele datorate statului român și să le indisponibilizeze temporar până la soluționarea litigiului.

Reprezentanții ROMATSA au precizat că instituția nu este și nu a fost parte în litigiul care a generat executarea silită, procedura fiind îndreptată exclusiv împotriva statului român.

Compania a explicat faptul că este pentru a treia oară când este afectată prin mecanismul de colectare administrat de EUROCONTROL, după situațiile similare din dosarul Micula, în 2015 și 2019.

În acest context, regia a început demersurile juridice pentru protejarea intereselor sale și pentru clarificarea efectelor pe care notificarea le poate avea asupra activității.

Totodată, ROMATSA a apelat la aceeași casă de avocatură din Belgia care a reprezentat instituția în precedentele litigii, pentru a analiza toate variantele legale, inclusiv suspendarea executării.

În paralel, Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor au fost informate de urgență, iar în perioada următoare este programată o reuniune tehnică cu reprezentanții EUROCONTROL – Central Route Charges Office.

Compania a transmis că, în prezent, serviciile de navigație aeriană se desfășoară în condiții normale.

Potrivit reprezentanților regiei, situația juridică nu afectează siguranța zborurilor, continuitatea serviciilor de trafic aerian sau capacitatea ROMATSA de a-și desfășura activitatea.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va depune o contestație în Belgia împotriva procedurii de executare și, în paralel, va continua negocierile cu Pfizer pentru găsirea unei soluții amiabile.

Șeful Executivului a explicat că România, la fel ca Polonia, a pierdut procesul privind contractele pentru vaccinurile anti-COVID-19, iar după pronunțarea hotărârii au fost începute negocieri între Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății și compania farmaceutică.

În același timp, Pfizer a mandatat o casă de avocatură și un executor judecătoresc din Belgia să înceapă executarea silită împotriva ambelor state.

„Sumele care sunt ușor de reținut, cele care vin de la Agenția de Control Aerian a Europei către ROMATSA, au fost poprite. Suma care revine anual este de aproximativ 300 de milioane de euro, iar sentința pe care Pfizer o are împotriva României este de aproximativ 600 de milioane de euro”, a declarat premierul.

Bolojan a precizat că ROMATSA și avocații Guvernului vor depune săptămâna viitoare contestația în Belgia, iar negocierile cu Pfizer vor continua pentru identificarea unei soluții care să permită atât funcționarea fără întreruperi a companiei, cât și închiderea litigiului într-o formulă sustenabilă pentru bugetul statului.

Premierul a dat asigurări că activitatea ROMATSA nu este pusă în pericol și că supravegherea și dirijarea traficului aerian pe teritoriul României se desfășoară în condiții normale.

La începutul lunii aprilie, o instanță din Belgia a obligat România și Polonia să preia livrări de vaccinuri împotriva COVID-19 produse de Pfizer, în valoare totală de aproximativ 1,9 miliarde de euro.

Conform deciziei instanței, obligațiile financiare care revin României sunt estimate la aproximativ 600 de milioane de euro, sumă pentru care compania farmaceutică a inițiat procedura de executare silită împotriva statului român.