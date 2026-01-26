Cazul Mario. Avem lege ca minorul-criminal, de 13 ani, să fie închis. Procurorii au pus-o în aplicare

Pe toate canalele media, avocați, polițiști, reprezentanții mai multor direcții pentru protecția copilului de pe lângă primării din țară, socilogi su psihologi au afirmat că nu există lege pentru ca un minor sub 14 ani să fie închis, să răspundă penal și nici părinții nu pot răspunde pentru faptele odioase comise fiu. Penal nu răspunde la 13 ani, dar ca să nu fie lăsat liber, există lege.

Prima care a invocat legea care trebuia aplicată de îndată împotriva minorului-criminal a fost avocata Diana Șoșoacă. Acesta poate fi închis într-un centru special pentru faptele comise. Doar Direcția pentru protecția copilului să-și facă treaba!

„M-am mobilizat văzând că autoritățile nu au habar care este legea aplicabilă, și anume Legea 272/2004, care are un capitol special pentru minorii care nu răspund penal pentru faptele lor.

Mă întreb de ce nu au venit autoritățile care să pună legea în aplicare. Autoritățile trebuiau să își facă treaba. Era necesar un control al autorităților, mai ales că se știa că mama băiatului fusese condamnată pentru tentativă de omor. În acest context, copilul trebuia dat tatălui, care are și el probleme.

Asistența socială nu face absolut nimic în comună. Este normal să le fie frică oamenilor. Am înțeles că aseară (duminică, 25.01.) copilul ar fi spus că va mai omorî pe cineva”, a declarat, în exclusivitate pentru site-ul retetesivedete.ro, europarlamentarul Diana Șoșoacă, de profesie avocat. Ea a fost desemnată în 2019 drept cel mai bun avocat din România în dreptul familiei.

Până la momentul acesta, autoritățile nu au confirmat informația data de Diana Șoșoacă cu privire la infracțiunea comisă în trecut de mama minorului de 13 ani. Dacă ar fi adevărat, nimic nu va putea să împiedice DGASP să ceară decăderea din drepturi a părinților.

Parchetul Timiș a identificat articolul de lege invocat de avocata Șoșoacă

La orele prânzului, azi, 26 ianuarie, Parchetul Timiș a transmis un comunicat prin care aduce informații de mare interes. Și procurorii demontează toate opiniile vehiculate în spațiul public de avocați, reprezentanți ai instituțiilor pentru Protecția Copilului și sociologi. Procurorii timișeni confirmă ceea ce a spus dimineață Diana Șoșoacă prin experiența sa ca avocat: există lege pentru ca un minor care săvârșește fapte grave să nu fie lăsat în libertate chiar dacă are sub 14 ani!

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a făcut următoarele precizări, arătând că a indicat D.G.A.S.P.C. Timiș încă din 22 ianuarie ce măsuri de izolare trebuie să ia împotriva minorului.

„Urmare a cercetărilor efectuate în dosarul denumit generic “Crima de la Cenei”, în data de 22.01.2026 instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a celor doi minori în vârstă de 15 ani, după ce aceștia au fost reținuți în prealabil de către procurorul de caz.

Cu privire la minorul în vârstă de 13 ani, având în vedere dispozițiile art. 113 alin. 1 C. pen. (minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal) nu a putut fi luată nicio măsură preventivă, legea prezumând, în mod absolut, că acesta nu are discernământ – fundamentul răspunderii penale. Ca atare, acesta nu a putut dobândi nicio calitate (suspect, respectiv inculpat) în prezentul dosar penal.

Având în vedere aceste aspecte, nici alte măsuri prevăzute de Codul penal ori de Codul de procedură penală nu au putut fi luate față de acest minor și nici nu a putut fi dispusă în cadrul dosarului penal efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, întrucât art. 184 C. proc. pen. condiționează dispunerea acestei măsuri de existența calității de suspect ori inculpat”.

Încă din 22.01., procurorii au transmis Asistenței Sociale ce are de făcut

„Cu toate acestea, în cursul zilei de 22.01.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a sesizat cu privire la această situație D.G.A.S.P.C. Timiș în vederea luării măsurilor legale stipulate în Legea nr. 272/2004, aceste măsuri fiind de competența exclusivă a direcției de asistență socială și protecția copilului.

Conform art. 84 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, pentru copilul care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, la propunerea direcției generale de asistență socială şi protecție copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) - plasamentul şi c) – supravegherea specializată.

Astfel, prin hotărârea nr. 29/22.01.2026 emisă de Comisia pentru Protecția Copilului Timiș din cadrul Consiliului Județean Timiș a fost instituită măsura supravegherii specializate față de acest minor, măsură prevăzută de art. 59 lit. c din Legea nr. 272/2004”, se precizează în comunicatul procurorilor.

Cu toate acestea, nici duminică seara, când sute de oameni au protestat în fața casei bunicilor minorului, din satul Sânmihaiu Român, nici azi, 26 ianuarie, autoritățile de asistență socială nu au spus că băiatul se află în custodia, supravegherea și protecția DGASPC Timiș.