Câți bani este bine să păstrezi într-o singură bancă. Experții recomandă ca economiile mari să nu fie păstrate integral la o singură bancă, mai ales atunci când depășesc plafonul acoperit de sistemul de garantare a depozitelor. În Germania, această protecție ajunge până la 100.000 de euro pentru fiecare persoană și fiecare bancă, în timp ce pentru rezerva de urgență este recomandată o sumă echivalentă cu două-trei salarii nete lunare, potrivit publicației Blic.

În 2024, rata de economisire în Germania a ajuns la 11,5%. Chiar și în aceste condiții, specialiștii avertizează că păstrarea unor sume prea mari într-un cont bancar obișnuit nu este întotdeauna cea mai bună soluție, deoarece inflația poate reduce în timp valoarea reală a banilor.

Potrivit recomandării Sparkasse, este indicat ca o persoană să păstreze o rezervă financiară suficientă pentru a acoperi aproximativ două-trei luni de venit net.

Astfel, pentru cineva care încasează lunar 3.000 de euro net, fondul de urgență recomandat ar fi cuprins între 6.000 și 9.000 de euro.

Acești bani pot fi păstrați la îndemână pentru situații neprevăzute, însă în cazul unor economii mult mai mari trebuie luată în calcul și limita până la care depozitele sunt protejate.

În Germania, sumele aflate într-un cont bancar sunt acoperite de sistemul de garantare a depozitelor până la 100.000 de euro pentru fiecare persoană și fiecare bancă.

În cazul în care o instituție bancară intră în faliment, depozitele care se încadrează în această limită ar trebui să fie protejate.

Plafonul de 100.000 de euro nu se aplică separat fiecărui cont deschis la aceeași bancă. Limita este calculată pe persoană și pe instituție bancară. Pentru un cont comun, în care există doi titulari, protecția poate ajunge până la un total de 200.000 de euro.

Dacă o persoană păstrează într-o singură bancă o sumă mai mare de 100.000 de euro, partea care depășește plafonul garantat poate fi expusă unui risc în eventualitatea insolvenței instituției.

Recuperarea integrală a diferenței nu este neapărat garantată, iar o parte din bani poate fi pierdută.

Din acest motiv, specialiștii recomandă o distribuire a sumelor mari între mai multe instituții bancare.

O persoană care dispune, de exemplu, de 200.000 de euro poate împărți suma între două bănci în loc să păstreze întreaga valoare la una singură.

În acest mod, fiecare depozit poate rămâne în limita de 100.000 de euro protejată la instituția respectivă.

Împărțirea economiilor între mai multe bănci poate astfel reduce expunerea în cazul în care una dintre instituții ajunge în insolvență.