Cătălin Predoiu: Siguranța publică este un „brand de țară”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a declarat că siguranța publică a devenit unul dintre elementele prin care România este recunoscută în exterior. Oficialul a afirmat că numeroși cetățeni din state vest-europene apreciază nivelul de siguranță din țara noastră și îl consideră superior celui din țările lor.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că nivelul de siguranță publică din România reprezintă unul dintre principalele avantaje ale țării și că acest aspect este remarcat inclusiv de cetățenii străini care ajung aici.

Potrivit șefului MAI, imaginea României este consolidată și prin percepția pozitivă pe care o au numeroși vizitatori din statele vest-europene în ceea ce privește siguranța.

„Siguranța publică, grație muncii dumneavoastră, a ajuns cred eu nedeclarat, dar este recunoscut ca brand de țară.

Ce altceva e faptul că foarte mulți cetățeni străini, care vin în România, spun: e mai sigur decât în țara mea.

Vorbesc de cetățeni din vestul Europei. Sunt cetățeni din vestul Europei, care călătoresc cu afaceri, turism. Unii chiar se stabilesc în România, în scopul de a studia, de exemplu, și care spun după o perioadă: e mai sigur decât la mine acasă.

Ăsta e alt brand de țară, nu e altceva și acest lucru trebuie păstrat, trebuie apărat”, a declarat Cătălin Predoiu.

În intervenția sa, ministrul interimar al Afacerilor Interne a relatat și o discuție purtată recent cu un ambasador aflat la București.

Potrivit lui Cătălin Predoiu, diplomatul i-a povestit că fiica sa a decis să își prelungească șederea în România, deoarece se simte în siguranță.

„Chiar un ambasador îmi spunea recent, la București, că fiica sa a venit să stea pentru o perioadă în România și și-a prelungit-o sine die, pentru că se simte atât de bine și atât de în siguranță că vrea să-și mute studiile la București și să studieze la București”, a declarat ministrul Predoiu.

Oficialul consideră că nivelul de siguranță publică reprezintă un element important pentru imaginea României și că acesta trebuie menținut în perioada următoare.