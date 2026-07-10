Predoiu: Infracționalitatea a scăzut în Constanța, dar violența domestică și accidentele rutiere rămân probleme majore
- Maria Dima
- 10 iulie 2026, 19:56
Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a prezentat vineri bilanțul Programului Litoral 2026 și al proiectului-pilot implementat în județul Constanța, afirmând că infracționalitatea generală și cea din mediul școlar au scăzut, iar prezența forțelor de ordine este mai vizibilă. În același timp, oficialul a atras atenția că violența domestică, accidentele rutiere, infracționalitatea stradală și noile amenințări generate de utilizarea dronelor rămân provocări importante.
Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative de evaluare a Programului Litoral 2026.
Predoiu: „Infracționalitatea a scăzut în județul Constanța”
Ministrul a afirmat că rezultatele proiectului-pilot implementat în Constanța confirmă eficiența măsurilor adoptate în ultimii ani: „În ansamblu, infracţionalitatea a scăzut în judeţul Constanţa. Nu a scăzut întâmplător. A scăzut pentru că au fost colegi care au muncit şi au pus în aplicare acest Proiect-pilot.”
Potrivit lui Predoiu, deși infracționalitatea stradală a înregistrat o creștere de aproximativ 3%, alte categorii de infracțiuni, inclusiv cele comise cu violență, au fost în scădere.
A crescut violența domestică și numărul accidentelor rutiere
Ministrul de Interne a precizat că violența domestică a crescut cu aproximativ 15% în județul Constanța, subliniind că fenomenul se manifestă la nivelul întregii țări.
Totodată, numărul accidentelor rutiere este în creștere cu aproximativ 45%, chiar dacă bilanțul victimelor este mai redus decât în anii anteriori: „Există o problemă serioasă atât în ceea ce priveşte gradul de conformare, civilitatea şi respectarea regulilor de circulaţie, cât şi în ceea ce priveşte infrastructura rutieră.”
Scădere a infracționalității în școli
Cătălin Predoiu a evidențiat și rezultatele obținute în ceea ce privește siguranța elevilor: „Este foarte îmbucurător faptul că a scăzut infracţionalitatea în mediul şcolar, un domeniu căruia i-am acordat o atenţie deosebită. Nu doar în Constanţa, ci şi la nivel naţional, am dezvoltat un program dedicat siguranţei în mediul şcolar, iar rezultatele încep să se vadă.”
Noi măsuri pentru combaterea amenințărilor cu drone
Ministrul a atras atenția că instituțiile statului trebuie să se adapteze noilor riscuri de securitate, inclusiv celor generate de utilizarea dronelor.
Potrivit acestuia, a fost emis un ordin pentru creșterea capacității operaționale a Pazei de Coastă și a celorlalte structuri implicate: „Am dispus, prin ordin, un plan de creştere a capacităţii operaţionale a Pazei de Coastă din cadrul Poliţiei de Frontieră, dar şi a tuturor structurilor implicate, astfel încât să putem răspunde mai eficient acestui tip de provocare.”
Predoiu a precizat că, prin programul european SAFE, Ministerul Afacerilor Interne va achiziționa drone destinate supravegherii, monitorizării, recunoașterii și detecției, pentru consolidarea siguranței publice și a capacității de răspuns a instituției.