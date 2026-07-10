Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a prezentat vineri bilanțul Programului Litoral 2026 și al proiectului-pilot implementat în județul Constanța, afirmând că infracționalitatea generală și cea din mediul școlar au scăzut, iar prezența forțelor de ordine este mai vizibilă. În același timp, oficialul a atras atenția că violența domestică, accidentele rutiere, infracționalitatea stradală și noile amenințări generate de utilizarea dronelor rămân provocări importante.

Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative de evaluare a Programului Litoral 2026.

Ministrul a afirmat că rezultatele proiectului-pilot implementat în Constanța confirmă eficiența măsurilor adoptate în ultimii ani: „În ansamblu, infracţionalitatea a scăzut în judeţul Constanţa. Nu a scăzut întâmplător. A scăzut pentru că au fost colegi care au muncit şi au pus în aplicare acest Proiect-pilot.”

Potrivit lui Predoiu, deși infracționalitatea stradală a înregistrat o creștere de aproximativ 3%, alte categorii de infracțiuni, inclusiv cele comise cu violență, au fost în scădere.

Ministrul de Interne a precizat că violența domestică a crescut cu aproximativ 15% în județul Constanța, subliniind că fenomenul se manifestă la nivelul întregii țări.

Totodată, numărul accidentelor rutiere este în creștere cu aproximativ 45%, chiar dacă bilanțul victimelor este mai redus decât în anii anteriori: „Există o problemă serioasă atât în ceea ce priveşte gradul de conformare, civilitatea şi respectarea regulilor de circulaţie, cât şi în ceea ce priveşte infrastructura rutieră.”

Cătălin Predoiu a evidențiat și rezultatele obținute în ceea ce privește siguranța elevilor: „Este foarte îmbucurător faptul că a scăzut infracţionalitatea în mediul şcolar, un domeniu căruia i-am acordat o atenţie deosebită. Nu doar în Constanţa, ci şi la nivel naţional, am dezvoltat un program dedicat siguranţei în mediul şcolar, iar rezultatele încep să se vadă.”

Ministrul a atras atenția că instituțiile statului trebuie să se adapteze noilor riscuri de securitate, inclusiv celor generate de utilizarea dronelor.

Potrivit acestuia, a fost emis un ordin pentru creșterea capacității operaționale a Pazei de Coastă și a celorlalte structuri implicate: „Am dispus, prin ordin, un plan de creştere a capacităţii operaţionale a Pazei de Coastă din cadrul Poliţiei de Frontieră, dar şi a tuturor structurilor implicate, astfel încât să putem răspunde mai eficient acestui tip de provocare.”

Predoiu a precizat că, prin programul european SAFE, Ministerul Afacerilor Interne va achiziționa drone destinate supravegherii, monitorizării, recunoașterii și detecției, pentru consolidarea siguranței publice și a capacității de răspuns a instituției.