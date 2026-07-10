Social

Predoiu: Infracționalitatea a scăzut în Constanța, dar violența domestică și accidentele rutiere rămân probleme majore

Comentează știrea
Predoiu: Infracționalitatea a scăzut în Constanța, dar violența domestică și accidentele rutiere rămân probleme majore
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a prezentat vineri bilanțul Programului Litoral 2026 și al proiectului-pilot implementat în județul Constanța, afirmând că infracționalitatea generală și cea din mediul școlar au scăzut, iar prezența forțelor de ordine este mai vizibilă. În același timp, oficialul a atras atenția că violența domestică, accidentele rutiere, infracționalitatea stradală și noile amenințări generate de utilizarea dronelor rămân provocări importante.

Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative de evaluare a Programului Litoral 2026.

Predoiu: „Infracționalitatea a scăzut în județul Constanța”

Ministrul a afirmat că rezultatele proiectului-pilot implementat în Constanța confirmă eficiența măsurilor adoptate în ultimii ani: „În ansamblu, infracţionalitatea a scăzut în judeţul Constanţa. Nu a scăzut întâmplător. A scăzut pentru că au fost colegi care au muncit şi au pus în aplicare acest Proiect-pilot.”

Potrivit lui Predoiu, deși infracționalitatea stradală a înregistrat o creștere de aproximativ 3%, alte categorii de infracțiuni, inclusiv cele comise cu violență, au fost în scădere.

A crescut violența domestică și numărul accidentelor rutiere

Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu. Sursă foto: Facebook

Ministrul de Interne a precizat că violența domestică a crescut cu aproximativ 15% în județul Constanța, subliniind că fenomenul se manifestă la nivelul întregii țări.

Totodată, numărul accidentelor rutiere este în creștere cu aproximativ 45%, chiar dacă bilanțul victimelor este mai redus decât în anii anteriori: „Există o problemă serioasă atât în ceea ce priveşte gradul de conformare, civilitatea şi respectarea regulilor de circulaţie, cât şi în ceea ce priveşte infrastructura rutieră.”

Scădere a infracționalității în școli

Cătălin Predoiu a evidențiat și rezultatele obținute în ceea ce privește siguranța elevilor: „Este foarte îmbucurător faptul că a scăzut infracţionalitatea în mediul şcolar, un domeniu căruia i-am acordat o atenţie deosebită. Nu doar în Constanţa, ci şi la nivel naţional, am dezvoltat un program dedicat siguranţei în mediul şcolar, iar rezultatele încep să se vadă.”

Noi măsuri pentru combaterea amenințărilor cu drone

Ministrul a atras atenția că instituțiile statului trebuie să se adapteze noilor riscuri de securitate, inclusiv celor generate de utilizarea dronelor.

Potrivit acestuia, a fost emis un ordin pentru creșterea capacității operaționale a Pazei de Coastă și a celorlalte structuri implicate: „Am dispus, prin ordin, un plan de creştere a capacităţii operaţionale a Pazei de Coastă din cadrul Poliţiei de Frontieră, dar şi a tuturor structurilor implicate, astfel încât să putem răspunde mai eficient acestui tip de provocare.”

Predoiu a precizat că, prin programul european SAFE, Ministerul Afacerilor Interne va achiziționa drone destinate supravegherii, monitorizării, recunoașterii și detecției, pentru consolidarea siguranței publice și a capacității de răspuns a instituției.

Stiri calde

01:00 - Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

23:57 - Locul din casă unde nu trebuie să ții niciodată routerul Wi-Fi. Greșeala care îți poate încetini internetul

23:40 - Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II după deces. Pașii pe care trebuie să îi urmeze familia

23:31 - Prețurile biletelor la Cupa Mondială s-au prăbușit după eliminarea SUA și Mexicului. FIFA încă mai vinde locuri pentr...

23:20 - Instrucțiunile lăsate de Trump în cazul în care va fi asasinat: Ce ordin a dat liderul de la Casa Albă

23:06 - Elena Udrea a publicat imagini uitate cu Bolojan: Nu vrea să se știe că a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu

HAI România!

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Transplantul hepatic, între viață și moarte

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Europa obosită în pragul distrugerii. Între ”oamenii de loc” și ”oamenii de aeroport”

Proiecte speciale